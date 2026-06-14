向升降機說再見！研究揭每日行樓梯有9大好處　包括減低罹癌風險

每日只要行一層樓梯，患病罹癌風險就能大減？台灣復健科醫生王思恒在其Facebook專頁表示，竹科（新竹科學園區）一名38歲工程師下班後計劃做運動，但健身房月費昂貴，住所沒有空間放置跑步機，甚至擔心跑步會弄傷膝蓋，明明住3樓，仍然乘搭升降機，王醫生形容對方「付出的健康代價比想像中還要高」。



每日行不同樓梯級數 患心血管疾病風險下跌程度各不同

心血管權威醫學期刊的研究追蹤英國接近46萬人，科學家將大家每天行樓梯階數分組，長期追蹤他們患上心血管疾病的機率，例如心肌梗塞、中風及冠心病，結果發現，和完全不行樓梯人士相比，行樓梯效果驚人：

1. 每天行6至10級樓梯，心血管疾病風險降16%

2. 每天行11至15級，風險下跌22%

3. 每天行16至20級，風險急降23%，屬於「效果的黃金巔峰」

4. 每天行21級以上：風險只是跌了19%，相信即使行更多樓梯，效益就會遞減



每天行16至20級樓梯，心血管疾病風險急降23%，醫生形容屬於「效果的黃金巔峰」。（AI生成圖片）

另有8大健康好處

王醫生指出，台灣一般的公寓或大樓，一層樓樓梯級數大約11至15級，換言之，每日只要放棄使用升降機，改行樓梯上樓，「就能輕鬆達到降低22%風險的黃金頂點」。

此外，另一份研究追蹤44萬人的大數據達11年，發現每日行樓梯超過15級，有8大健康好處：

1. 整體死亡率降低

2. 心血管疾病發作降低

3. 心血管死亡風險降低

4. 呼吸系統疾病減少

5. 慢性肺病（COPD）降低 51%

6. 糖尿病（第二型）風險降低

7. 癌症發生率降低

8. 癌症死亡率降低



偶然放棄使用升降機，每日行10多級樓梯，有助保持身體健康。（AI生成圖片）

行樓梯=微型的高強度間歇訓練+阻力訓練

王醫生解釋，行樓梯其實是「微型的高強度間歇訓練（HIIT）」加上「阻力訓練」，當由1樓行到3樓，心率會瞬間被拉高到中高強度區間，同時大腿後側肌、臀大肌和核心都要一起出力，導致輕微喘氣，「逼迫心血管系統升級、變強的關鍵劑量」，而且無需花錢。

切勿將行樓梯當成唯一運動

但王醫生指出「不要把爬樓梯當成你唯一的運動」，科學家指出可能本身身體好人士運動量較多，並而非行樓梯讓他們身體變好，所以王醫生強調，日常生活中有很多運動機會，「人人都可以把握機會動起來」。

（Facebook專頁「一分鐘健身教室」）

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許多人聽到瘜肉都會聞之色變，因為恐懼會發生病變，故希望可以除之而後快。台灣胃腸肝膽科醫師李炯宏在其Facebook專頁表示，有病人直言「胃鏡檢查發現有20幾個小瘜肉，醫師沒幫我切除」，而解釋健康檢查報告的醫生說得不清不楚，病人不知會否影響健康。李醫生經了解後，指出這是常見良性胃瘜肉「胃底腺瘜肉」（Fundic Gland Polyp)，負責解釋體檢報告的醫生往往並非專科醫生，所以無法完整說明，所以無法苛求。



胃底腺瘜肉大多是良性，一般不需切除。（Facebook專頁「李炯宏醫師」圖片）

胃底腺瘜肉5個典型特徵

李醫生在帖文解釋，胃底腺瘜肉大多是良性，常見於胃鏡檢查時偶然發現，一般不需切除，典型特徵包括：

1. 位於胃體和胃底

2. 小顆，通常細過5至10毫米

3. 表面平滑

4. 多發性

5. 無明顯出血、潰瘍或不規則變化



如果瘜肉表面不平整、發紅、糜爛、潰瘍、凹陷、白苔、不規則血管、單顆快速變大，有可能是異型增生或腺癌，醫生會直接完整切除。（Facebook專頁「李炯宏醫師」圖片）

3大情況需要切除

李醫生卻指出有3個情況會考慮切除：

1. 瘜肉較大

大過10毫米會較傾向切除，部份專家認為認為大過8至10毫米，而且外觀異常都應切除，理由是大型胃底腺瘜肉出現異型增生（Dysplasia）的機率較高，同時需要排除其他類型胃瘜肉

2. 外觀不典型

如果醫生從胃鏡看到瘜肉表面不平整、發紅、糜爛、潰瘍、凹陷、白苔、不規則血管、單顆快速變大，有可能是異型增生（Dysplasia）或腺癌（Adenocarcinoma），「很多時候直接完整切除」

3. 單發且較大

典型胃底腺瘜肉常是「多發、小顆」，如果單發，尤其是大過10毫米，有機會是胃腺瘤（Gastric Adenoma）、增生性瘜肉（Hyperplastic Polyp）或神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine Tumor），需要進一步診斷。

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