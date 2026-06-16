九巴大媽「飛象過河」！除鞋放凳晾腳　拉低口罩露鼻被嘲：好爽

乘搭公共交通工具時，任何人不得將腳踏在座椅上。本港有女生在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載兩張照片，顯示一名大媽坐在九巴最後一排，不但將口罩拉低，露出鼻孔，而且當眾脫鞋，雙腳連襪放在對面座椅。



一名大媽坐在九巴最後一排，當眾脫鞋，雙腳連襪放在對面座椅。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

坐得咁無公德心，成架巴士係佢嘅咩 目擊者

網民建議︰通知車長

樓主在帖文用文字指出，事發是九巴路線42A，批評大媽「坐得咁無公德心，成架巴士係佢嘅咩」。許多網民同樣怒斥「戴口罩都戴得衰過人，露個鼻出嚟」、「真係好核突」、「通知車長啦」，更有人揶揄大媽「好爽」。

大媽拉低口罩拉低露鼻。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

根據九巴官網，根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

（示意圖，非涉事巴士／資料圖片）

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

其他報道：九巴阿叔坐尾座腿張開 赤腳放2凳晾腳休息 目擊者嘲：姿勢100分

有什麼比晾腳放到1個座位上更差？就是一口氣把雙腳晾放到2個座位上！本港有男生在Facebook群組「深水埗街坊會」上載1張照片，可見1名大叔身穿紅色短袖上衣和淺啡色短褲，戴上鴨舌帽和背着斜孭袋，坐在九巴上層最後一排中間位置，該座位對着通道，他脫下淺色洞洞鞋（窿窿鞋），繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。當時大叔雙手交叉抱在胸前，頭部側向一邊，相信正在閉目休息，狀甚舒適，而附近沒有其他乘客。



中年男坐在九巴上層最後一排中間位置，脫下淺色「窿窿鞋」，繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

樓主在帖文指出，事發今年5月28日凌晨3時18分，涉事九巴路線是N241，嘲諷該名大叔「姿勢100分」。

網民笑言似《大內密探零零發》劉以達：大夫

許多網民同樣笑言「等緊你埋去……影」、「係唔係昏迷？盡好市民責任」、「《大內密探零零發》劉以達：大夫」。

樓主笑言中年男「姿勢100分」，許多網民同樣笑言「《大內密探零零發》劉以達：大夫」。（《大內密探零零發》截圖）

九巴阿叔坐尾座腿張開 赤腳放2凳晾腳休息 目擊者嘲：姿勢100分