將巴士當自己家？有巴士乘客於網上公審1名男生坐在下層樓梯位置，不讓其他乘客往上層，語氣超差地說「下面咁多扶手企唔到？成日逼住要上2樓做咩」，即使有婆婆要求讓開及車長廣播也拒絕移動，「眼神超有敵意」。照片見到男生露出詭異笑容，樓主與數名乘客無奈下只能在下層「逼住企」。網民留言指出，「你哋竟然縱容佢？架巴士唔係佢包咗，佢坐嘅地方亦應該違法，你哋係咪可以同司機講要報警？」、「司機有權叫佢落嚟，因為樓梯係唔可以企或坐」、「咁多大人，就怕1個豆靚」。



事件於網上廣傳發酵，樓主突於6月16日再發文表示事件純屬虛構，照片中的男生是其認識多年的朋友，公審帖文的內容是使用人生智能（AI）豆包生成，聲稱「一開始只當作私人趣味創作分享，沒想到會意外擴散、引發大量誤解與討論，甚至登上新聞」，他為給朋友及網絡大眾帶來困擾致歉。



不過網民不接受道歉，紛紛狠批樓主，「OnX當有趣」、「道個歉就冇嘢㗎啦？做你frd真係慘，畀我會即刻絕交，玩下從來都唔係藉口，出得公開post就預咗有唔同人睇到」、「有你呢個朋友係佢嘅不幸，明知Threads係公海嚟（如果你係講真）」。



有巴士乘客於網上公審1名男生坐在下層樓梯位置，不讓其他乘客往上層。（Threads圖片）

「巴士呢個男仔真係離晒大譜，霸住樓梯唔畀任何人上2樓，態度仲超兇」。該巴士乘客於Threads發文憶述，放學後乘搭98A線九巴時，「下層逼到企都冇位」，欲往上層尋找座位，卻見到1名穿黑色上衣的男生坐在下層樓梯位置「堵死條路」。

巴士惡男坐樓梯拒讓開

樓主形容，「成個樓梯平台淨係得佢1個人坐，兩條腳大剌剌橫晒攔實整條樓梯，全程顧住整佢個白布袋，個樣本身已經黑口黑面，眼神兇到好似人欠佢幾百萬」。

樓主形容，「成個樓梯平台淨係得佢1個人坐，兩條腳大剌剌橫晒攔實整條樓梯，全程顧住整佢個白布袋」。（Threads圖片）

婆婆被迫站下層 惡男：唔好煩我

樓主表示，他禮貌要求「唔該借過，我要上樓」，但男生不但不縮腳，還伸多點出來，抬頭惡狠狠瞪着他，語氣超差地說「下面咁多扶手企唔到？成日逼住要上2樓做咩，我而家整緊嘢，唔想郁」。

樓主身後陸續有5至6位乘客上車，有大叔、有學生，「全部堵喺我後面等讓路，冇人敢行過」，有婆婆小聲說「想上2樓坐穩啲」，男生直接將布袋放中間擋着，兇惡地說「講咗唔得就唔得，要上樓全部等埋，唔好煩我」。

樓主表示，男生語氣超差地說「下面咁多扶手企唔到？成日逼住要上2樓做咩，我而家整緊嘢，唔想郁」。（資料圖片）

男生無視車長廣播 樓主：眼神超有敵意

樓主斥責男生，「成個人霸住公共通道完全冇半點公德心，明明縮少少腳就有足夠位置通行，硬係要佔住條樓梯阻晒所有人，個兇神惡煞嘅樣子，好似我哋要阻礙佢做大事一樣」。

樓主續說，巴士車長透過鏡見到車廂後面堵塞，開廣播呼籲在樓梯口的乘客讓開通道，但男生「當聽唔到，低頭繼續摸個袋，偶爾抬眼掃下我哋一班等緊嘅人，眼神超有敵意，完全唔理身後一車人嘅不便」。

樓主斥責男生，「成個人霸住公共通道完全冇半點公德心，明明縮少少腳就有足夠位置通行，硬係要佔住條樓梯阻晒所有人」。（資料圖片）

樓主：霸實個樓梯位唔肯讓半步

樓主指出，最後他與數名乘客沒辦法，「退返落下層逼住企，一路坐到落車，佢都仲係霸實個樓梯位唔肯讓半步」，「佢淨係留條好窄嘅位畀人落嚟，但係唔畀人上去」。

樓主批評，「搭巴士公共空間唔係私人地方，點解可以有人咁自私，為咗自己整理個袋，無理阻礙成班人通行，仲要態度咁惡？」。

樓主指出，男生「眼神超有敵意，完全唔理身後一車人嘅不便」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民：點解要助長野蠻行為 樓主拍到詭異笑容

有網民表示，「點解要委屈自己助長呢啲野蠻行為？後生企都算，咁後面個婆婆呢？呢啲人值得被社會教訓一頓」、「畀我會XX佢，做人不要太凹水」、「直接踩佢個袋行上去」、「畀我一定當佢透明，照行上去，佢有本事咪打我囉」。

樓主回覆網民留言指出，該男生曾經有一下對着他露出笑容，「佢畀我個feel係好似想動手，所以你哋叫我直接踩住佢上去，小弟真係唔係好夠膽」。

樓主回覆網民留言指出，該男生曾經有一下對着他露出笑容，「佢畀我個feel係好似想動手，所以你哋叫我直接踩住佢上去，小弟真係唔係好夠膽」。（Threads圖片）

網民籲向車長反映：車長有責任處理

有網民指出，樓主及一眾被阻擋的乘客應向車長反映，「其實佢唔肯起身，應該要同車長講，車長係有責任停下一個站時處理」、「車長有責任處理，樓梯唔可以坐同埋佢阻住其他人，廣播唔work咪停埋一邊走去佢面前剷爆佢囉，佢唔聽可以要求佢落車，我見有啲車長好X惡㗎，行到個乘客面前指住佢嚟大聲鬧」。

有網民指出，樓主及一眾被阻擋的乘客應向車長反映，「其實佢唔肯起身，應該要同車長講，車長係有責任停下一個站時處理」。（資料圖片）

部份網民認為：唔值得同佢亂片，安全最緊要

有網民認為男生神情兇狠，不應隨便招惹，「呢款人反社會人格」、「有種毛骨悚然嘅感覺」、「大家都幾犀利鬥牛勇士，可以話返樓主轉頭，呢啲點知隨時拎刀出嚟，講就牙刷刷，真係做有幾個，唔係點會成車無人出腳」、「陣間佢拎把cutter（鎅刀）出嚟，其實你影住佢已經好夠膽，個個大隻佬咩」、「唔值得同佢亂片，嬲還嬲，自己安全最緊要」。

有網民則說，「希望佢家長同老師睇到，好好糾正小朋友做人態度，否則男孩長大了不易與人相處，正常工作都難」。

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第13A條，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分；巴士上層；或前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分站立。（《大叔的愛》劇照）

法例只訂明不准於巴士樓梯站立？

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第13A條，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部份；巴士上層；或前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部份站立。

不過九巴乘客須知有列明，登車後應行入車廂內部，嚴禁阻塞樓梯及閘門通道。

事件於網上廣傳發酵，樓主突於6月16日再發文表示事件純屬虛構。（Threads圖片）

樓主自爆：人工智能AI生成虛構公審文

事件於網上廣傳發酵，樓主突於6月16日再發文表示事件純屬虛構，照片中的男生是其認識多年的朋友，「整件內容僅是我單純運用AI工具創作的虛構素材，沒有任何真實事件、真實衝突作為原型，也從未有刻意抹黑、造謠、惡意消費他人的想法」。

他續說，「一開始只當作私人趣味創作分享，沒想到會意外擴散、引發大量誤解與討論，甚至登上新聞，給我的朋友、網路大眾帶來困擾，這部分我深感抱歉」，並上傳兩張使用人生智能（AI）豆包，要求創作Threads公審帖文的截圖。

樓主上傳兩張使用人生智能（AI）豆包，要求創作Threads公審帖文的截圖。（Threads圖片）

樓主上傳兩張使用人生智能（AI）豆包，要求創作Threads公審帖文的截圖。（Threads圖片）

網民狠批樓主：你個fd分分鐘俾你用AI害死

網民紛紛狠批樓主，「OnX當有趣」、「不是趣味分享，是惡趣味」、「道個歉就冇嘢㗎啦？做你frd真係慘，畀我會即刻絕交，玩下從來都唔係藉口，出得公開post就預咗有唔同人睇到」、「你個fd分分鐘俾你用AI害死」、「有你呢個朋友係佢嘅不幸，明知Threads係公海嚟（如果你係講真）」，有網民質疑「係AI定係想幫你朋友洗白咋」、「你呢段文都係AI」。