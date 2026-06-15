灣仔阿伯坐電動輪椅駛馬路！揚手示意司機讓路　網民：大地任我行

使用電動輪椅人士切勿駛出馬路，以免發生意外！本港網絡近日瘋傳1張照片，顯示灣仔有老伯疑似駕駛電動輪椅駛到馬路上，而事發地點合共有4條行車線，目擊者指老翁當時更揚手示意，要求其他司機「讓佢先」，覺得對方行為離譜，故無奈表示「司機遇着佢真係慘」。大批網民譴責老伯行為危險，「好似攞咗牌咁大地任我行」，認為政府相關部門應要加強對電動輪椅的監管，阻截同類事件。



灣仔有老伯疑駕駛電動輪椅駛到馬路上。（「threads＠rox.lee1217」圖片）

「唔好咁黐線啦」，該目擊者在threads發帖，指目睹有老伯疑似駕駛電動輪椅上馬路，在十字路口交界更揚手示意，要求路上其他司機「讓佢先」，樓主看不過眼於是質疑「阿伯你無嘢下話」、「你叫啲司機情何以堪」。

阿伯坐電動輪椅駛出馬路 揚手示意要求司機讓路

相中可見，現場為灣仔菲林明道，1名穿著格仔恤衫的老翁正駕駛疑似電動輪椅駛出馬路。雖然當時路上車輛不多，估計並非繁忙時間，但上址來回方向合共有4條行車線，萬一有駕駛者未有留意到老翁，或未能及時煞停車輛，恐釀成意外。

網民批評老伯行為危險，「好似攞咗牌咁大地任我行」。（AI生成圖片）

網民斥危險：大地任我行

事件引來網民批評老伯罔顧自身安全，和其他道路使用者，「好危險」、「好似攞咗牌咁大地任我行」、「輪椅大晒！係人都要就佢」、「其實好多坐電動輪椅嘅（人）都冇乜禮儀橫衝直撞，又踩盡油門咁標前，有時仲載住極多重物。我覺得傷殘人士係可憐，但都要尊重返道路使用者嘅權利！傷殘人士唔係大晒嘅」、「其實政府有關部門要正視問題」。

3情況下駕駛電動輪椅 可被罰款2,000元或監禁3個月

根據香港大學法律與科技研究中心社區法網資料，電動輪椅在香港並非列為「汽車」，故不受《道路交通條例》規管。但使用電動輪椅的人士仍需注意《簡易程序治罪條例》（第228章）第4(8)條，任何人「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險」，即屬犯罪，違者可被罰款2,000元，或監禁3個月。

相關文章：2電動輪椅粉嶺逆線馬路飛馳！驚險影片瘋傳 網民鬧爆：好危險！

大地任我行？再有電動輪椅在馬路上行駛！有港男在網上發片，於粉嶺華心邨的馬路拍下十分驚險一幕，見到馬路上有兩架電動輪椅逆線行駛，其間與1架新界的士迎面而過。影片引來不少網民熱議，「黐線！」、「好多電動輪椅都係咁，直頭剷上高速都有」。



樓主拍下在粉嶺有兩架電動輪椅於馬路上行駛。（影片截圖）

樓主拍下在粉嶺有兩架電動輪椅於馬路上行駛。（影片截圖）

樓主拍下在粉嶺有兩架電動輪椅於馬路上行駛。（影片截圖）

有港男在Threads上發片，表示影片內客「其實好危險囉」。片段可見，在粉嶺華心邨對開馬路上，先有1架電動輪椅，車上有白衣男子，緊接再有另一架電動輪椅跟住白衣男子後面行駛，雖然看來車速不算高，但有1部新界的士迎面駛過他們，才知原來兩架電動輪椅正逆線行車，情況十分危險。

影片可見兩架電動輪椅正逆線行駛，樓主指情況相當危險。（影片截圖）

影片可見兩架電動輪椅正逆線行駛，樓主指情況相當危險。（影片截圖）

在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險，則有可能觸犯法例。（影片截圖）

影片瘋傳 網民鬧：累街坊

不少網民看到影片議論紛紛，有人認為好危險大鬧、「好危險」、「黐線！」、「累街坊」。有人亦指「有咩可能係行出馬路㗎？從來電動輪椅行都係行人㗎喎」、「好多電動輪椅都係咁，直頭剷上高速都有」、「佢無嘢輸，係揸車嗰啲慘啲」、「喺馬路行咁慢，喺行人路好快」。

（threads＠rox.lee1217）