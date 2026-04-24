70歲阿婆迷戀直播！半年瘋狂打賞330萬積蓄清零　15元電費交不起

平時省吃儉用，幾毛錢也要計較，但僅半年時間就花光330萬元積蓄？上海男子王先生早前向傳媒控訴，表示自己長年在外工作，惟返回家後驚覺家中積蓄被清零，原因是70歲母親因迷戀網絡直播「打PK」，為助心儀主播勝出，在短短半年內瘋狂打賞達330萬人民幣（約380萬港元），導致銀行戶口清空，最後甚至窮到連15元人民幣（約17.2萬港元）的電費也無法繳付，兒子崩潰直呼：「比吸毒還厲害！」



70歲的江阿婆因迷戀網絡直播「打PK」被，花盡330萬人民幣積蓄用作打賞，兒子斥責比吸毒還厲害！（看看新聞影片截圖）

打賞主播半年耗盡全家330萬積蓄 平均月花50萬

王先生長期在邊陲地區工作，因信任姓江母親向來精打細算，故將多年辛勤工作的工資及獎金全數交由她保管。豈料這筆「救命錢」、「棺材本」卻落入網絡主播的口袋。王先生表示：「這次回來發現，母親把所有的錢都打賞給主播了，一點都沒有留作家庭開支，水費電費等全都是我回來以後付的。」數據顯示，江阿婆自去年5月起，月均開支超過50萬人民幣（約57.3港元），半年內耗盡了其養老金及全家積蓄。

江阿婆打賞給主播的消費記錄裡顯示她月均開支超過50萬人民幣。（看看新聞影片截圖）

江阿婆半年內因打賞主播耗盡了養老金及全家積蓄。（網上圖片）

江阿婆迷戀直播PK：「衝動上腦」狂刷高價禮物

江阿婆接受內地媒體看看新聞Knews的採訪時透露，她是被直播平台上的「PK機制」吸引，她形容：「PK要4個人打，打不過對方就要受罰，我們欣賞他，就幫他打。旁邊人大票不出都上點小票，我看形式不對，就想幫他贏。」為了幫主播勝出，她頻頻送出名為「桃花島」、「一見鍾情」、「浪漫之夜」等高價虛擬禮物，每份價值達2,000至3,000元人民幣（約2,300至3,400港元）。

直播「PK機制」一般為在規定時間內通過雙方直播間觀眾打賞禮物的總價值來決定勝負。（看看新聞影片截圖）

為了幫主播勝出，江阿婆頻頻送出名為「桃花島」、「一見鍾情」、「浪漫之夜」等高價虛擬禮物。（看看新聞影片截圖）

江阿婆打賞的禮物每份價值達2,000至3,000元人民幣。（看看新聞影片截圖）

兒子斥責母親打賞成癮：比吸毒厲害

江阿婆深深迷戀於網絡直播，僅剩一分錢也仍堅持打賞。王先生接受採訪時說：「我給她說了好多天了，她才有所醒悟。她本來還要用新發放的退休金來打賞給主播。我真的是覺得鬼迷心竅了。」江阿婆事後表示：「兒子還問我，吸毒一個月要多少錢，說我比吸毒還厲害。我打的時候麻木了，人什麼都不知道了，錢都掏出去了，我真是對不起兒子呀！」

王先生稱母親被主播哄騙，已經鬼迷心竅了。（網上圖片）

打賞維權難度大 平台介入暫無進展

面對如今家裡分文不剩的困局，江阿婆曾試圖聯繫2位獲贈最多的主播，對方僅冷回一句「好好相處，細水長流」，便隨即再無音訊。王先生曾先後向網信辦、市場監管局（12315）及抖音、騰訊等平台投訴，目前均無實質進展，追回這筆「棺材本」的希望極其渺茫。