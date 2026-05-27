台男直播特寫女消防員臀部　驚呼「好翹」　落網辯稱「不是說她」

台灣新北市發生1宗引起廣泛關注的性騷擾事件。1名女消防員執行高處救援任務期間，遭1名男子在封鎖線外進行網絡直播，並以特寫鏡頭拍攝其身體部位，聲言「屁股好翹喔」。事件經目擊民眾拍下並上傳至社交平台後，隨即惹起網民強烈公憤，批評具侮辱性及物化女性。當地警方及消防部門介入跟進，涉事男子目前已被依《性騷擾防治法》移送法辦。



1名男子在封鎖線外進行網絡直播，以特寫鏡頭拍攝女消防員臀部，並大呼「好翹喔」。（Threads@yoyo_gun4328）

女消防員跪地收裝備 遭男子直播偷拍

事件發生於5月9日傍晚6時，台灣新北市消防局第1救災救護大隊派員前往板橋區德興街，處理1宗緊急高處救援案件。消防人員在現場鋪設救生氣墊待命，最終成功將涉事市民平安救下。但救援任務結束後，女消防員跪趴在氣墊上收拾裝備時，1名站在封鎖線外進行網絡直播的30多歲孫姓男子，竟特寫女消防員身體部位，留下猥褻言論。

鏡頭特寫臀部出言輕佻惹公憤 網民拍片直擊

據網傳影片及目擊者指控，孫姓男子在直播期間，刻意將鏡頭特寫對準其中1名女消防員的身體部位，並以極度輕佻的語氣評論其身材，甚至脫口而出「屁股好翹喔」等猥褻言論。

在網絡視頻中可看見男子在用社交媒體直播，并與好友分享。（Threads@yoyo_gun4328）

在網絡視頻中可看見男子在用社交媒體直播，并與好友分享。（Threads@yoyo_gun4328）

孫男的惡劣行徑引起旁邊圍觀市民反感。有熱心市民「看不過眼」全程錄影，並隨即上傳至社交平台Threads。影片曝光後迅速發酵，網民群情洶湧，紛紛怒斥該男子行為「社會毒瘤，怎麼什麽人都有啊！」「這已經不是偷拍了，是拍到旁人都看不下去了……」「嘔到爆」、「真的不是女生穿什麼的問題，是那些人腦子有問題」。

消防局陪同提告 涉事男狡辯仍遭法辦

面對社會各界強烈不滿，新北市消防局第1大隊發表聲明嚴厲譴責，「針對這位民眾在救災現場，以手機特寫本大隊所屬同仁身體隱私部位，並散布在網絡媒體，涉及性騷及侮辱性言論之行為，本大隊已掌握證據並前往派出所備案，以追究其法律責任」，並在5月10日中午，陪同受害女消防員前往板橋分局後埔派出所報案正式提告。

板橋分局後埔派出所迅速鎖定涉案孫姓男子，並於5月11日晚間傳喚其協助調查。孫男接受問話時矢口否認犯行，聲稱自己當時只是路過「湊熱鬧」，更狡辯直播中的猥褻言論「不是在講她（相關女消防員）」。但警方檢視影像證據後，最終依違反《性騷擾防治法》將孫男移送法辦，案件交由當地社會局進一步調查。

（Threads@yoyo_gun4328）