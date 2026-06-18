港鐵旺角站驚見女挑夫！大媽擔挑孭貨　網民：呢啲係博物館先有

以前民眾需要用擔挑搬運重物，甚至擔任挑夫謀生，隨着科技進步，擔挑日漸式微。但Facebook群組「香港人」近日轉載一段影片，長約4秒，可見有一名大媽在港鐵旺角站往中環月台，將擔挑放在左肩上，兩側懸掛多件物品。「女挑夫」見到列車即將駛至，連同擔挑在月台移動，相信正找尋適合的上車位置，令目擊者形容「癡線」。



黐線！ 目擊者

網民：呢啲係博物館先有

影片引來許多網民討論，笑言「證明香港仲係小漁港」、「去返六七十年代」、「咁都入到閘」、「呢啲係博物館先有」、「幾十年未見過嘅工具」、「時光倒流」。

幾十年未見過嘅工具！ 網民

大媽在港鐵旺角站往中環月台，將擔挑放在左肩上，兩側懸掛多件物品。（Facebook群組「香港人」影片截圖）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

女挑夫見到列車即將駛至，連同擔挑在月台移動，相信正找尋適合的上車位置。（Facebook群組「香港人」影片截圖）

持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（Facebook群組「香港人」）

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港鐵附例對行李呎吋有嚴格限制，但許多乘客往往無視。有本港男網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載照片，表示在港鐵屯馬綫列車上見到有人搬運大型物件。照片可見，有2人用手推車搬運大量紙皮，同時放有背囊和環保袋，霸佔車廂不少空間，樓主形容「屯馬綫好似貨車綫咁」。



車廂內有2人用手推車搬運大量紙皮，同時放有背囊和環保袋，霸佔車廂不少空間。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

許多網民嘲諷「屯馬大型集體運輸公司」、「除笨有精，隨時係兩蚊入閘，賣紙皮收回20蚊」。（資料圖片）

全文：屯馬綫2人搬運大量紙皮！目擊者嘲：似貨車 附港鐵附例行李限制