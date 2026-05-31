屯馬綫2人搬運大量紙皮！目擊者嘲：似貨車　附港鐵附例行李限制

港鐵附例對行李呎吋有嚴格限制，但許多乘客往往無視。有本港男網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載照片，表示在港鐵屯馬綫列車上見到有人搬運大型物件。照片可見，有2人用手推車搬運大量紙皮，同時放有背囊和環保袋，霸佔車廂不少空間，樓主形容「屯馬綫好似貨車綫咁」。



車廂內有2人用手推車搬運大量紙皮，同時放有背囊和環保袋，霸佔車廂不少空間。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民：屯馬大型集體運輸公司

帖文引來許多網民討論，「點入閘？」、「慳返叫車費」、「屯馬大型集體運輸公司」、「除笨有精，隨時係兩蚊入閘，賣紙皮收回20蚊」，認為港鐵應加強巡查。

許多網民嘲諷「屯馬大型集體運輸公司」、「除笨有精，隨時係兩蚊入閘，賣紙皮收回20蚊」。（資料圖片）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）