長沙灣阿婆徒手捉雀！女途人尾隨拍片　網民疑虐畜籲報警拉人救雀

可以不愛，不要傷害！有港男在Facebook群組「深水埗街坊會」上載照片和影片，表示胞妹今年5月31日下午5時許，行經長沙灣興華街近興華街遊樂場，見到「個阿婆行行下，突然捉咗隻雀仔走」。片中可見，樓主的胞妹一邊尾隨，一邊拍到老婦在行人路和馬路行走，左手抓緊1隻雀鳥，卻未拍到雀鳥的情況。



樓主表示，胞妹行經長沙灣興華街近興華街遊樂場，見到「個阿婆行行下，突然捉咗隻雀仔走」。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

網民慨嘆：雀仔好慘

帖文引來許多網民討論，「咁都得？報警啦」，質疑是虐畜，「係唔係捉咗去煲嚟食？」、「雀仔好慘」。亦有人猜測老婦是否捉雀回家照顧，卻覺得其手法有機會誤傷雀鳥。

樓主胞妹一邊尾隨，一邊拍到老婦在行人路和馬路行走，左手抓緊1隻雀鳥。（Facebook群組「深水埗街坊會」影片截圖）

虐畜罪成可被罰款20萬元及監禁3年

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。一經定罪，最高可被判處罰款20萬元及監禁3年。根據條例的釋義，動物包括任何哺乳動物、雀鳥、爬蟲、兩棲動物、魚類或任何其他脊椎動物或無脊椎動物，不論屬於野生或受到馴養。

（Facebook群組「深水埗街坊會」）

其他報道：黑雨下中環碼頭熱心女撐傘護野鴿 肉身擋狂風暴雨 網民：好有愛

Facebook專頁「香港人」於今年6月9日上載一段影片，相信拍攝時間是之前一天（6月8日）正值黑雨警告生效，中環7號天星碼頭迎來狂風暴雨，明明「有瓦遮頭」，但1名長髮女子冒着暴雨， 手持多袋物品走出戶外撐傘，用身體為旁邊野鴿遮風擋雨。長髮女不時望向野鴿或四出西望，相信想為野鴿尋覓容身之所，但又似乎騰不出手移走野鴿。影片結束前，有另一把女聲表示「我哋搬走佢？」，相信是想幫手帶走野鴿。



黑雨下中環7號天星碼頭迎來狂風暴雨，1名長髮女子手持多袋物品走出戶外撐傘，用身體為旁邊野鴿遮風擋雨。（Facebook專頁「香港人」影片截圖）

黑雨下中環7號天星碼頭迎來狂風暴雨，1名長髮女子手持多袋物品走出戶外撐傘，用身體為旁邊野鴿遮風擋雨。（Facebook專頁「香港人」影片截圖）

專頁管理員：你是不是在黑雨時救了一隻鴿子？

專頁管理員在帖文指出，「你是不是在黑雨時救了一隻鴿子？」，相信引用近日爆紅的AI無厘頭邵氏風格武俠片，樵夫在雪山用醬板鴨救了一隻狐狸 ，之後醬板鴨或狐狸變化成人類，詢問樵夫「你是否在雪山救過一隻狐狸？」，因而引發一連串搞笑報仇報恩情節。

其他網民笑言「我是那隻鴿子，我來報恩的」、「我不是那一隻鴿，我是那一把傘」、「不是，我是那場黑雨！」、「我是地上嘅磚頭！」。

「你是否在雪山救過一隻狐狸」？近日雪山救狐短片強勢橫掃各大短影音平台，無厘頭情節令無數網友看了忍不住噴笑。（截取自小紅書）

實際上，這系列影片皆出自於AI，一開始在大陸社群平台上瘋傳，後來一路延燒到台灣，並在網友的大力分享與二創下迅速爆紅。復古的武俠畫風加上超展開的反轉劇情，成功抓住了網友的眼球，甚至衍生出眾多搞笑荒謬版本，瞬間演變成一場全台追更的AI連續劇熱潮。（bilibili@Houson猴姆獨家）

影片中，主角即便行善助人，卻反遭醬板鴨、雪山、核彈等奇葩角色尋仇。（bilibili@Houson猴姆獨家）

影片中，主角即便行善助人，卻反遭醬板鴨、雪山、核彈等奇葩角色尋仇。（bilibili@Houson猴姆獨家）

+ 4

全文：黑雨下中環碼頭熱心女撐傘護野鴿 肉身擋狂風暴雨 網民：好有愛