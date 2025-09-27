的士司機車內養銀龍魚　影片曝光惹議　網民憂虐畜：細水袋+暈浪

「別墅裏面唱K，的士裏面銀龍魚……」有的士乘客於網上發文分享，乘搭的士時發現司機在咪錶底下、波箱上放有水袋，養着1條銀龍魚，他十分驚奇，於是拍下影片。網民紛紛熱議司機是否有虐待動物之嫌，「咁細個水袋」、「條魚會唔會暈車浪？」、「根本就係虐待動物，架車不停搖搖搖，已經嚇死條魚」。



有網民就引用內地爆紅歌曲攬佬SKAI ISYOURGOD的《大展鴻圖》歌詞進行改詞二創，笑言「的士裏面唱K，咪錶底下銀龍魚，我畀司機500，佢擰頭講句……諗唔到」、「佢有冇喺的士研墨下筆，直接畀你4個字說大展宏圖」、「你有冇送阿叔茶具？」、「你送司機茶具」。



有的士乘客於網上發文分享，乘搭的士時發現司機在咪錶底下、波箱上放有水袋，養着1條銀龍魚。（Threads@galaxyman）

該的士乘客於Threads發文發片表示「今日搭的士，個司機竟然喺車養銀龍魚」，他問網民「大家最有趣搭的士嘅經驗係咩？」。影片見到，司機在咪錶底下、波箱上放有水袋，養着1條銀龍魚，並加上橙色燈光點綴。

的士司機車內養銀龍魚

有網民留言批評司機，「咁細個水袋，又無氧氣，死水，簡直係虐待動物」，不過有細心的網民就指出「成條膠管打緊氧氣，你咁都睇唔到？」、「個水袋係細啲，但係有氧氣」，另有網民擔心該條銀龍魚會否暈浪，「條魚會唔會暈車浪，定已經融入節奏」、「條魚問：點解我日日都好頭暈？」。

網民熱議司機是否有虐待動物之嫌，「咁細個水袋」、「條魚會唔會暈車浪？」。（Threads@galaxyman）

網民批虐畜：細水袋+暈浪

有網民則說，「應該唔係長期咁喺車養吧？銀龍好難養，以前屋企有養銀龍，經常都半夜跳缸自殺⋯⋯如果長期屈喺個袋裏面，應該好快就死咗」。

有網民表示，「覺得有啲恐怖，個燈光」、「銀龍魚係風水魚，但係又整個耶穌愛你係咩玩法」。有人聲稱認得該名司機，「成車都係佛牌，有幾個女仔嘅公仔喺咪錶上面，真係好記得」。

有網民留言分享照片，表示乘搭過同1輛的士。（Threads@jasper__wong）

有網民留言分享照片，表示乘搭過同1輛的士。（Threads@michellerakuko）

網民分享小巴司機養八哥犬養龜

另有網民分享乘搭小巴時，也見到司機在車內養寵物，「前排搭車有個小巴司機喺架車養八哥」、「幾年前青山道小巴有師傅養龜，睇住佢哋不斷沖浪又反轉」。