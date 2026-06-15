攜榴槤上巴士被叫落車！乘客不滿：都聞唔到味　網民撐：車長冇錯

帶榴槤不能乘坐巴士？有乘客搭乘巴士時，因手持1盒榴槤果肉，雖然已繳付車資，仍被車長叫下車，又形容車長態度冷淡，要他自行聯絡巴士公司追討車資。樓主稱當時不想影響其他乘客，於是讓步下車，但事後表示失望，稱過往曾攜帶榴槤搭乘巴士，從來沒有被其他車長阻撓，故此詢問「密封好又冇味嘅榴槤，城巴都唔畀帶咩？」。



不少網民支持車長，「做得啱，明顯會影響其他乘客」，有榴槤愛好者亦表示理解，「我哋食就覺得冇味，唔食嗰啲人會聞到好大味」、「真係無味透出嚟就唔會俾人X喇，好心包多幾層袋」。



但有人質疑車長做法，「香港有條例唔畀買榴槤上巴士咩？」。雖然香港暫無相關法例，但有網民指車長的確可以根據《公共巴士服務規例》(第230A章) 規例，禁止相信是攜帶着厭惡性物品的人乘搭巴士。



有乘客攜帶榴槤果肉登上巴士，稱已繳付車資仍被車長叫下車。（「fb＠香港榴槤關注組2.0」圖片）

攜盒裝榴槤坐巴士 乘客被車長叫下車

「帶密封榴槤上城巴都被叫落車」，該乘客在facebook群組「香港榴槤關注組2.0」發帖，表示日前下班到超市購買了1盒榴槤，相中可見樓主購買的是塑膠盒盛載的榴槤果肉，他聲稱「諗住環保慳一蚊」所以未有額外加購膠袋。樓主本來以為榴槤已經「包得好密實」，但搭乘巴士時被車長發現，對方向他指出「巴士係唔可以帶榴槤上車」，隨即要求他下車。

已繳車資需自行向巴士公司追討 事主：有啲失望

樓主續稱，當時他已繳付車資，詢問車長車費該如何處理，對方冷淡讓他自行聯絡巴士公司追討，他當下擔憂影響其他乘客時間，所以讓步下車。但他事後覺得不合理，認為榴槤當時完全沒有散出味道，「老實講，我自己都聞唔到乜榴槤味，包裝又密封得咁好」，指平日都會攜帶榴槤搭乘巴士，從來沒有被車長阻撓，直言「今次真係有啲失望」，並好奇詢問他人「密封好又冇味嘅榴槤，城巴都唔畀帶咩？」。

事主質疑「密封好又冇味嘅榴槤，都唔畀帶咩？」。（「fb＠香港榴槤關注組2.0」圖片）

車長做法不當？ 網民撐：唔食嗰啲人會聞到好大味

有網民質疑車長做法不當，「香港有條例唔畀買榴槤上巴士咩？」、「又唔係（喺）車上食」、「個車長自我主意多」、「係咪可以投訴？」。但有榴槤愛好者就表示理解，「我哋食就覺得冇味，唔食嗰啲人會聞到好大味」、「車長冇錯，你鍾意唔係個個鍾意」、「利申：巴士車長。我都好鍾意食㗎！但架車無窗，困住嗰陣味真係超臭……你哋搭一陣落車無感覺，我楂住架車成轉都仲係有味，好辛苦」、「冷氣巴士得車長位開到窗…啲榴槤味焗住喺架巴士入面，我鍾意食榴槤都頂唔順」。

事主反被圍剿：叫得你落車肯定好大味

另有人批評樓主「自己攞嚟」，「呢啲叫密封咩」、「個包裝都好Hea下，平時起碼包幾層」、「真係無味透出嚟就唔會俾人X喇，好心包多幾層袋」、「車長叫得你落車，肯定好大味啦」、「寧被人知，莫被人見」、「係你自己偷雞唔到蝕渣米， 衰咗就擺人上網諗住圍爐取暖」、「自己蠢仲怪人」。

網民指普遍人對榴槤接受程度存兩極化現象，「唔食嗰啲人會聞到好大味」。（資料圖片）

車長有權利禁止攜帶厭惡性物品的人登上巴士

雖然香港暫無相關法例，禁止乘客攜帶榴槤乘車，但有網民提到《公共巴士服務規例》（第230A章）第10（f）條清楚列明，巴士車長是有權禁止或拒絕，有合理因由相信攜帶危險性，或厭惡性物品的人登上，或乘搭該巴士。

有榴槤愛好者支持車長決定，認為如果要帶榴槤坐公共交通工具應徹底密封。（資料圖片）

相關文章：帶榴槤搭巴士！車長請乘客落車：會影響我揸車 阿姐聲援車長獲讚

帶榴槤搭巴士會被請下車？香港網絡日前流傳影片，有巴士乘客指車長要求帶榴槤的乘客下車，並大呼「有榴槤味會影響到我揸車」，結果引來車上乘客討論，有男乘客質疑「榴槤都唔係臭㗎」，惟引來多名女乘客反駁，最後更被1句「秒殺」。



影片在社交平台引起熱議，有網民不滿車長做法，指法例未有明確規定不准帶榴槤搭巴士。但許多網民，甚至是榴槤愛好者都認同車長有權請該乘客下車，又指妨礙到車長駕駛的事可免則免，而且榴槤未徹底密封，部份人會「反胃作嘔」，又大讚聲援車長的女乘客「阿姐一矢中的」。



社交平台流傳影片，指有巴士車長請猜榴槤的乘客下車，形容榴槤的氣味會影響到他駕駛。（影片截圖）

社交平台流傳影片，指有巴士車長請猜榴槤的乘客下車，形容榴槤的氣味影響到他駕駛。（影片截圖）

車上乘客討論車長的決定，有男乘客龍為榴槤不臭。（影片截圖）

大叔說法引起其他乘客不滿，指「有啲人唔食得唔聞得」、「咁人哋係唔聞得嘛」。（影片截圖）

有女乘客反問：「佢（車長）暈，佢揸車你驚唔驚先？」（影片截圖）

（facebook「香港榴槤關注組2.0」）