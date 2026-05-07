大癲！四眼男戲院戴手套歎榴槤　觀眾難頂氣味公審　網民：好自私

在戲院睇戲要顧己及人，不要當成在自己屋企般任意妄為。有男網民在網上發文大呻在睇戲時遇到「西客」，有一對男女遲入場之餘，竟戴起手套拿出榴槤，邊看戲邊品嚐，弄到整個戲院都是好大味，還脫鞋「棟起隻腳」，令他感到十分憤怒而公審。



不少網民都批評無品，「真心癲！」、「有包場玩法，無包場命格」、「唔食嘅人真係頂唔順㗎！呢啲人好X自私」。



四眼男邊看戲邊吃榴槤，樓主指他還戴上手套。（Threads@jimmyleunglm）

四眼男戴上手套食榴槤

「睇戲最乞人憎係乜？」有男網民在Threads上發文及發相，指在戲院遇到離譜經歷，「呢個四眼哥哥同佢個女伴，一開場已遲入場，一入嚟坐低，竟然攞榴槤出嚟食！」。樓主指四眼男更有備而來，戴了手套才開吃，弄到整個戲院都是「榴槤味」，而期間四眼男「仲要棟起隻腳無着鞋」，行為令人咋舌。

從相片可見，四眼男最後手持疑裝有榴槤的膠袋離開戲院。

樓主拍到四眼男手持一大袋疑似盛住榴槤的膠袋離場。（Threads@jimmyleunglm）

網民鬧：呢啲人好X自私

帖文引來不少網民批評四眼男無品，「真心癲！」、「食榴槤就即場開波XX佢啦」、「唔食嘅人真係頂唔順㗎！呢啲人好X自私」、「有包場玩法，無包場命格」、「下次可能有人帶埋個gas爐食盤菜」、「食榴槤真係請晒全戲院嘅觀眾嗅覺享受，睇到演員喊緊，眼淚係榴槤味；演員入廁所，屎坑係榴槤味；演員打X輪，榴槤味……」。