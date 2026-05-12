有片│麥當勞3女食榴槤被食客投訴！怒吼：我X死你　職員做法惹議

【麥當勞／McDonald's／香港旅遊】香港餐廳一般都規定不准進食自攜食物，更不應影響其他食客。本港網絡瘋傳影片，有3名女子自攜榴槤在麥當勞進食，有食客嫌臭表達不滿，詎料其中1名女子竟咆哮「大陸嚟又點啊？X你老X啊！我X死你啊！」，食客則回嗆「不知所謂」。影片中有麥當勞女職員到場處理，勸喻「得喇好小事」。



影片引來網民熱議，批評3名女子在麥當勞食榴槤離譜，「帶外來食物已經夠衰，仲要榴槤」、「有心挑機，我喺深圳都冇見過人食榴槤」、「大陸有好多高質素有教養嘅人，被你拖低晒囉」。也有網民認為麥當勞處理手法應更強硬。



有女子自攜榴槤在麥當勞進食，被食客投訴後與對方罵戰。（網絡影片截圖）

這段「3女子麥當勞食榴槤」影片近日在社交平台Facebook、Threads及Instagram（IG）流傳。影片長22秒，麥當勞分店內有3名女子食榴槤，引起食客鼓譟，不滿表示「好臭啊」。

麥當勞3女子食榴槤惹食客鼓譟

有女職員到場勸止「唔帶得嘢入嚟食㗎」。其中1名女子回應「得喇得喇得喇」，惟另1名紮馬尾的女子，怒斥正在投訴的阿伯食客「點啊，你嘈做乜嘢啫！死老嘢！」。

有麥當勞女職員到場勸止進食榴槤，惟1名紮馬尾的女子，怒斥正在投訴的阿伯食客。（網絡影片截圖）

有麥當勞女職員到場勸止進食榴槤，惟1名紮馬尾的女子，怒斥正在投訴的阿伯食客。（網絡影片截圖）

女子怒嗆：大陸嚟又點？我X死你啊！ 阿伯斥：不知所謂

職員見狀勸說「得喇，好小事」，惟女子仍未停口，向阿伯「爆粗」咆哮「大陸嚟又點啊？大陸嚟又點啫！X你老X啊！我X死你啊！」，阿伯則回嗆「你不知所謂」。之後女子想「回擊」，惟影片至此結束。

女子不斷「爆粗」責罵阿伯。（網絡影片截圖）

網民批女子離譜：影衰內地人

網民看過影片紛紛批評女子離譜，「不是麥當勞的食物，不能在餐廳內進食」、「帶外來食物已經夠衰，仲要榴槤」、「有心挑機，我喺深圳都冇見過人食榴槤」、「本身人又冇禮貌，講嘢又難頂出晒身體器官，把聲又尖銳，行為可恥，救命！」、「大陸嚟又點？你影衰晒囉。大陸有好多高質素有教養嘅人，被你拖低晒囉」。

也有網民認為麥當勞應有更強硬行動應對情況，「一啲都唔係小事喎」、「縱容只會變本加厲」。