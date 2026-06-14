東涌3中學生「共享」1單車！1踏車1企車架1坐鐵籃　網民：雜技團

本港有共享單車服務，前提是安全使用。Facebook群組「東涌friends club」管理員日前表示收到街坊報料，以及提供照片，顯示3名中學男學生身穿校服，共乘一輛共享單車，其中一人如常踏單車，有一人站在單車後輪車架位置，餘下一人則坐在單車前方的鐵籃內，雙腳伸出，單車後方有一名女學生。圖中眾人臉部均被綠色恐龍貼圖遮蓋，無法看清表情，現場相信是區內行人路。



3名中學男學生共乘一輛共享單車，其中一人如常踏單車，有一人站在單車後輪車架位置，餘下一人則坐在單車前方的鐵籃內。（Facebook群組「東涌friends club」圖片）

網民熱議行為

樓主在帖文笑言「街坊報料：真正共享」，許多網民笑言「青春」、「啲後生仔果然夠腳力，年紀大啲返咗屋企條小腿肯定抽筋酸痛」、「我都見過，好勁」。但亦有人批評行為危險，「一有咩事，3個即刻跌低受傷」、「雜技團」、「歡樂滿東華」。

有網民認為行為「青春」，但亦有網民批評危險。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

共享單車公司列明嚴禁載客

根據本港共享單車公司LocoBike指引，用戶不可在行人路上踏單車，而且嚴禁載客，用戶不可被運載的動物或物品阻擋視線、影響平衡或妨礙控制單車。

（Facebook群組「東涌friends club」）

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踩單車考驗平衡力，一旦失重便可能「炒車」，後果不堪設想。最近有網民在社交平台發文及分享影片，拍攝地點是天水圍天瑞路一行人過路處，1名男學生踩着粉紅色的單車在綠燈時過馬路，惟車頭小小的單車籃上，竟然坐着1名身型嬌小的女學生，單車籃稍為向下壓至變形。樓主在文中表示「個籃幾堅挺」，不少網民則直斥危險，「都幾考平衡力，車頭重轉彎扭少少唔夠力必炒」。



影片拍攝於天水圍天瑞路一行人過路處，見到男學生踏單車時，車頭籃子上竟坐着1名身型嬌小的女學生。（Threads@cth.212影片截圖）

男學生踏單車時，車頭籃子上竟坐着1名身型嬌小的女學生。單車籃稍為向下壓至變形。（Threads@cth.212影片截圖）

身穿校服的女生坐在車頭的籃子內，淡定地使用手機。（Threads@cth.212影片截圖）

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