元朗少年叼煙騎電動單車　載2男女馬路飛馳　警方拘捕18歲男子

馬路上不應使用電動可移動工具！本港網絡瘋傳影片，顯示元朗有少年在馬路騎乘電動單車，車後更載有2名疑似未成年人士。目擊者當時坐在座駕內，見狀即時拿下手機拍攝，之後發現駕車的男生「仲要擔（鵮）住支煙」，隨即引來網民批評，「1個敢揸，2個敢坐」、「3個人坐電動單車，仲要無頭盔行馬路，呢啲街童想死就行遠啲，唔好連累其他揸車嘅人」，亦有元朗街坊指在馬路遇到有人騎電動單車事件屢見不鮮，認為相關部門應加強執法。據了解，坐於電動單車尾座的2名人士雖然均留着長髮，但分別是1名男子及1名女子。



警方於6月2日表示，留意到早前有網上片段，顯示1名男子駕駛懷疑電動單車，載着2人在元朗朗業路近青山公路元朗段馬路上行駛，當時3人均沒有佩戴頭盔。元朗警區特別職務隊及交通隊經深入調查後，於6月1日下午在區拘捕1名18歲男子，涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」。警方在行動中功檢走1部涉案電動單車，而被捕男子已獲准保釋候查。另外，坐於後座的2名乘客，警方稍後亦會考慮票控「乘坐電單車時，不配戴認可的安全頭盔 」罪。



警方過去曾屢次強調，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，任何人在道路上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元，以及監禁12個月。



元朗有少年在馬路騎乘電動單車，車後載有2名疑似未成年少女。（「threads＠emmilykwok」影片截圖）

少年元朗馬路騎電動單車 載2少女公路飛馳

目擊女生在threads上傳6秒的影片，片中顯示，事發地點為青山公路元朗段、商場「元點（YOHO Mix）」對出的主要幹道，1名少年在馬路上騎着電動單車飛馳，車後方載有2名疑似未成年少女，其中1人更疑似穿着校服。

少年叼煙 3人無防護裝備

和樓主同車的乘客之後發現男生「仲要擔（鵮）住支煙」，其時旁邊1輛私家車駛近，加上3人完全沒有佩戴頭盔，以及其他防護裝備，覺得對方行為危險，遂拍下影片公審到網上。

少年口叼香煙，車後載有2名少女在馬路上飛馳。（「threads＠emmilykwok」影片截圖）

少年車後載有2名女生在馬路上飛馳。（「threads＠emmilykwok」影片截圖）

其時旁邊1輛私家車駛近，險象環生。（「threads＠emmilykwok」影片截圖）

網民斥危險：有事真係害死人

大批網民斥責片中3人罔顧自身，以及其他道路使用者安全，「佢以為自己好型？」、「仲以為大陸馬路先有電雞」、「3個人坐電動單車，仲要無頭盔行馬路，呢啲街童想死就行遠啲，唔好連累其他揸車嘅人」、「呢啲有事真（係）害死人」、「俾我見到實呠爆佢」、「1個敢揸，2個敢坐」、「人哋湊大個女都好辛苦，唔好害死人哋個女」。

馬路騎電動單車事件屢見不鮮 街坊建議加強執法

另有人揶揄少年「咬住支煙車住兩條女，佢心諗真係大地任我行」、「人哋踩架爛鬼電動單車都車住兩條女，人生贏家啦」。有元朗街坊表示，不時在馬路上看見有人騎乘電動單車，「錦上路日日都係咁，無人理，3輪電動車拉貨喺清譚垃圾站經常見，張屋村有幾個巴基斯坦早上9點至10點又係飛馳」，認為相關部門應該要加強執法。

有元朗街坊貼圖，指不時在馬路上看見有人騎乘電動單車。（threads截圖）

電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面

警方過往曾多次強調，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元，以及監禁12個月。

沒有佩戴頭盔 司機或乘客可被罰款5,000元及監禁3個月

另外，根據第374F章《道路交通(安全裝備)規例》第3條，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客。任何人違反規定，即屬犯罪，可被罰款5,000元及監禁3個月。

電單車不得運載1名以上乘客

而以上規例第53條「載客」則列明，在道路上的電單車的司機，不得在其電單車運載1名以上的乘客。任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪。首次被定罪，違例者可被處以罰款港幣5,000元及監禁3個月；如第2次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬元及監禁6個月。

（threads＠emmilykwok）