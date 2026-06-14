研究指餐前30分鐘飲500ml水！3個月多瘦2公斤　邊食邊飲水效果減

飲水對人體非常重要，甚至可以協助減肥！營養師蕭瑋霖在其Facebook專頁表示，2010年曾有隨機對照試驗數據，顯示餐前30分鐘喝500毫升清水，3個月後體重平均多減1至2公斤，2022年進行系統性回顧，再次確認效果。



餐前飲500ml清水 實驗組多減1.9公斤

根據註冊營養師Elizabeth A. Dennis和其團隊2010年研究，84名成人飲食大致一樣，然後隨機分配，唯一分別的是實驗組每餐餐前30分鐘喝500毫升清水，12周後，實驗組減了4.35公斤，其他沒有餐前飲水的受試者只減了2.45公斤，實驗組多減1.9公斤，差距達到44%。

實驗組減了4.35公斤，其他沒有餐前飲水的受試者只減了2.45公斤，實驗組多減1.9公斤，差距達到44%。（AI生成圖片）

胃部膨脹抑制食慾

團隊估計餐前飲500毫升清水令胃部膨脹，刺激胃壁擴張感受器（Stretch Receptors），提前向下視丘發送「快飽了」信號，實際食物攝入減少大約13%，每餐大約75至90卡路里。另外，飲水後血漿滲透壓短暫下降，抑制食慾中樞對進食的驅動力，這個效應在進食前20至30分鐘最強，如果等到一邊進食，一邊飲水，效果就會大幅減弱。

回顧數據確認效果 55歲或有快食習慣人士效果更明顯

到了2022年，加拿大進行家庭醫學系統性回顧，認為餐前飲500毫升清水是「低成本、低風險、有臨床意義」的體重管理輔助措施，確認最佳時機是進食前20至30分鐘，「不是邊吃邊喝」。以55歲以上族群效果最明顯，隨年齡增長，飢餓感知退化，水份填充的相對效益更大；有快食習慣人士同樣受益，可以強迫放慢進食節奏，讓飽足信號有時間傳遞到大腦。

飲水後血漿滲透壓短暫下降，抑制食慾中樞對進食的驅動力，這個效應在進食前20至30分鐘最強。（AI生成圖片）

代替清水選擇有限

另外，代替清水的飲料有限，汽水、含糖飲料、含熱量飲品沒有相關效果，咖啡因飲料因有利尿作用，可能會抵消水份前置的效益，但無糖氣泡水效果接近白開水。

不需要計算，飯前30分鐘先喝500毫升！ 營養師蕭瑋霖

營養師建議飲水減肥

蕭強調，最簡單的減肥方式就是喝水，「不需要計算，飯前30分鐘先喝500毫升」。

（Facebook專頁「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」）

其他報道：「飲水都肥」體質？營養師拆解迷思大平反 道出2大致肥原因

許多人都會自言「飲水都肥」，但台灣1名營養師卻指「別再讓水背黑鍋了」，強調「造成肥胖的兇手，必須具備『熱量』」，白開水完全沒有熱量，真正原因其實是飲用的「水」具有糖份，而且進食太鹹和久坐不動，水份確實會暫時滯留在體內，但只是「『水腫』不是『胖』」，提醒「會胖的從來不是水，而是你以為在喝水、其實在喝糖的習慣」。



真正原因有2個

「喝水就腫」真正的原因如下︰

​1. 你喝的「水」不單純

​2. 是「水腫」不是「胖」



營養師曾建銘表示，自己聽過多人聲稱自己是「那種『連呼吸、喝水都會胖』的體質」。（示意圖／shutterstock）

真正原因其實是飲用的「水」具有糖份，而且進食太鹹和久坐不動，水份確實會暫時滯留在體內，但只是「『水腫』不是『胖』」。（示意圖／shutterstock）

全文：「飲水都肥」體質？營養師拆解迷思大平反 道出2大致肥原因