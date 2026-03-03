屯門男通宵打機製噪音極擾民　持續數年報警無果　鄰居拍片怒公審

晚上11時至翌早7時發出擾民噪音即屬犯罪！有網民於網上發文公審屯門欣田邨喜田樓1名男住戶擾民，每晚都通宵打機，發出噪音騷擾他人，有時甚至從下午開始打機到翌日，情況持續了數年，曾向管理處保安投訴及報警也毫無改善，只好向廣大網民求助，熱心網民紛紛向樓主獻計應對。



有網民於網上發文公審屯門欣田邨喜田樓1名男住戶擾民，每晚都通宵打機，發出噪音騷擾他人。（Threads@dhcne384）

該網民於Threads發文求助：「屯門欣田邨喜田樓，有條友晚晚都打機打通宵，勁嘈，有時從下午開始打機打到第二日，持續咗幾年都有。搵過管理處又無用，報警又無用，詢問各位脆友可以點算。」

屯門男生每晚通宵打機 發出噪音極擾民

半分鐘影片見到，對面樓下男住戶在窗邊打機，一輪大笑聲後，大聲說「佢死得好慘呀」。

該網民求助道：「有條友晚晚都打機打通宵，勁嘈，有時從下午開始打機打到第二日，持續咗幾年都有。」（Threads@dhcne384）

網民獻計應對：買耳塞、裝隔音玻璃、不斷投訴

網民紛紛留言獻計，「用水槍射佢直至到佢閂窗」、「買個定向喇叭，將佢前1晚講過嘅嘢播返畀佢聽，loop 1晚」、「我曾經都試過，就咁上佢屋企拍門，插咗佢1輪，自此之後到而家都靜音」、「買個耳塞解決到嘅問題，點解可以拖幾年」、「畀少少錢裝隔音玻璃、隔音棉之類，盡量將外界嘅雜音減少」。

有網民則說要不斷投訴，令有關部門重視事件，「報警，畀壓力房屋署，佢一嘈即報警，令房屋署肯扣佢分為止」、「凌晨噪音係難搞，你要不斷打1823要求房署跟進，因為每次1823都要回覆，你狂1823夠煩，房署就會叫間外判物管死掂佢」。

半分鐘影片見到，對面樓下男住戶在窗邊打機，一輪大笑聲後，大聲說「佢死得好慘呀」。（Threads@dhcne384）

香港法例下，發出擾民噪音有什麼罰則？

根據香港法例第400章《噪音管制條例》第4（1）條「夜間或公眾假日的噪音」，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪，可處第3級罰款（1萬港元）。

（Threads@dhcne384）