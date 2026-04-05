西灣河屋苑居民深夜剁肉餅？多名住戶慘受噪音滋擾　管理處發通告

夜深受噪音騷擾難以入眠，實在是人生慘事！近日西灣河街坊群組有人上傳屋苑管理公司的通告，指接獲多名業戶投訴，有人於晚上11時至凌晨5時發出噪音，包括「剁肉餅聲」及「鎚敲聲」，令業戶們難以入睡，故提醒不要在深夜至凌晨做出「剁肉餅」等會發出高噪音行為。不少街坊好奇為何要深夜才剁肉餅，但有網民則猜測，可能是有長者睡不着或已提早起床準備餸菜。



據《噪音管制條例》，任何人在下午11時至翌日上午7時，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而噪音對任何人而言是其煩擾根源，即屬犯罪，可罰款1萬元。



西灣河有屋苑的管理公司發出的通告，提到近日接到多名業戶投訴，稱稱晚上11時至凌晨5時之間，受到上層單位的噪音滋擾，包括「鎚敲聲」及「剁肉餅聲」。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）

晚上11時至凌晨5時疑有人「剁肉餅」、「鎚敲」

噪音損害鄰里關係並非罕見，但為何要在深夜剁肉餅？有網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，上傳西灣河某老牌私樓管理公司發出的「重要通告」，提到近日接到多名業戶投訴，指晚上11時至凌晨5時之間，受到上層單位的噪音滋擾，包括「鎚敲聲」及「剁肉餅聲」，令其他業戶難以入睡。

由於屋苑正重啟外牆維修工程，為保障鄰居安寧，故提醒有關業戶合作，不要在深夜至凌晨進行「鎚敲」及「剁肉餅」等會發出高噪音的行為。

網民好奇為何有住戶要深夜至凌晨剁肉餅。（資料圖片）

網民好奇為何有住戶要深夜至凌晨剁肉餅。（資料圖片）

網民猜測有長者「瞓唔着夜晚起身整餸」

網民看過通告後，懷疑所謂「鎚敲聲」未必人為，「係咪水管個啲水擊聲」，但就紛紛好奇為何要深夜剁肉餅，「晚晚都剁肉餅？」。有人猜測可能是老人家早起或睡不着提早煮飯，或想提早準備餸菜，「夜晚剁定豬肉，醃過夜，入晒味，第二日中午蒸肉餅」、「可能一啲老人家瞓唔着夜晚起身整餸」。

網民好奇為何有住戶要在深夜至凌晨剁肉餅。（AI生成圖片）

有鄰居深夜至凌晨剁肉餅，部份業戶難以入睡。（AI生成圖片）

倘違《噪音管制條例》可罰款1萬元

根據香港法例第400章《噪音管制條例》第4（1）條「夜間或公眾假日的噪音」，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪，可處第3級罰款（1萬港元）。

（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）