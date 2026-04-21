日網紅遊印拒施捨遭2童掟屎　致高燒險喪命　留醫還被迫食辣咖喱

最近一段時間，全球的旅行博主好像都在瘋狂內卷一樣，組團跑去印度這塊「地球online最高難度副本」裏打卡試煉。



各種整活兒方式那是一個比一個炸裂：有狠人博主直接一個猛子扎進恆河裏給自己來個「大腸桿菌自由洗禮」，還有的跑到街邊小巷裏大口狂炫印度脆球，非要用自己的腸胃系統給傳說中的「乾淨又衛生」蓋個戳認證。這種作死精神確實令人佩服，不過大多數博主的下場都很統一——不是高燒39度，就是上吐下瀉、直奔醫院看病。

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本來以為前兩天準備下恆河沐浴的博主已經是巔峰了，萬萬沒想到，最近居然有一個日本頂級旅遊博主，在印度直接遭遇了物理層面的生化打擊，而且攻擊方式簡直離譜到了極點——牛糞糊臉！這誰頂得住啊？

這兩天，一位名叫ドタバタ旅行記（Dotabata旅行記） 的日本旅遊博主徹底在網上爆紅了，不過爆的原因並不是他拍到什麼絕美風景，而是他在印度經歷了一場讓他至今都有心理陰影的血淚大戲。

日本旅遊博主ドタバタ旅行記（X@DotabataGG）

要知道這哥們可不是什麼小白遊客，人家走南闖北，自稱去過大大小小114個國家和地區，在海外漂泊的日子加起來超過了整整2700天，換算一下那就是7年多，絕對稱得上是王者級老玩家了。按照他的經驗值，在印度只要不下河游泳，應該是穩得一匹的。但現實直接照着他臉上扇了一個大耳刮子。

故事發生在上個月的某天傍晚。當時他和男同伴正在印度著名的恆河岸邊悠閒散步，吹着小風，感受着當地的風土人情。這時候，突然冒出兩三個當地的青少年攔住了他們的去路。

這幾個少年臉上露出可憐兮兮的表情，伸出手來跟他們要錢，數額倒是不大——20盧比。換算成人民幣，也就大約1.7元左右，還沒一瓶礦泉水的價格高。

但是這位博主走南闖北這麼多年，心思還是比較正的。他琢磨着，這幾個小年輕四肢健全，不想着正經幹活，年紀輕輕就學會了伸手乞討，這風氣可千萬不能助長。萬一給了，下次他們更要死纏爛打，那還了得？於是他堅定地擺了擺手，婉拒了對方，然後拉着同伴趕緊腳底抹油開溜。

本以為這只是旅途中一個極其微不足道的小插曲，頂多讓這倆小屁孩罵兩句也就拉倒了。可事實證明，他還是太低估印度少年們的戰鬥力和心理素質了。就在兩人剛走出去沒幾步，慶幸自己成功擺脱糾纏的時候，突然背後傳來「啪」的一聲悶響，緊接着一股難以名狀的涼意夾帶着濕漉漉的觸感瞬間浸透了後背。

一個日本頂級旅遊博主，在印度直接遭遇了物理層面的生化打擊，而且攻擊方式簡直離譜到了極點——牛糞糊臉！（X@inokou_trip）

這倆哥們當時腦子瞬間短路，一開始還以為只是被小孩兒扔的普通水氣球砸中了，這也就是個惡作劇嘛，沒什麼大不了的。但僅僅過了一秒鐘，一股令人原地去世的惡臭撲鼻而來，那味道簡直堪比化糞池爆炸。

他們低頭一看，整個人瞬間傻眼了——衣服上糊着的東西黑黃黑黃的，還帶着沒完全消化完的草料纖維。通過這形狀、這顏色，以及這能把人送走的頂級風味，兩人得出了一個令他們渾身雞皮疙瘩的絕望結論：這裏面裝的根本不是什麼水，而是稀爛的牛糞啊！這倆熊孩子因為惱羞成怒，居然特製了這種「生化水彈」來搞報復。

咱就說，這叫什麼事兒啊？就為了省那1.7元，居然換回來一身牛屎。這買賣虧大發了。

如果你覺得這就是故事的高潮，那也太小看印度這個「地獄級副本」的威力了。最慘的還在後面。雖然博主倆人反應過來之後，第一時間就去進行了清理，但那帶有巨量細菌的牛糞已經和他們嬌嫩的皮膚進行了親密接觸。沒過多久，更恐怖的事情發生了——兩人開始感覺渾身發冷，頭暈眼花，體温直接像坐了火箭一樣飆升到快40度，甚至還出現了呼吸困難的情況。

剛開始他們還以為只是普通的腸胃不適，但很快就意識到這不對勁。病情惡化的速度簡直像喪屍電影裏中了病毒一樣，兩人甚至連站立都費勁，走一步路都喘得跟風箱似的。眼看情況危急，他們也顧不上什麼面子了，只能咬着牙互相攙扶着，用盡了最後一點力氣衝到了瓦拉納西當地最近的一家公立醫院。

一進醫院，醫生一量體温，臉都綠了，趕緊讓兩人躺平輸液。緊接着就是一頓連招伺候，胸片、B超全給安排上了。要說這醫院的衛生條件嘛，也就那樣，各種設施設備看着也老舊得很，但博主當時已經快燒糊塗了，哪還顧得上挑剔環境，只求醫生能救救他們這條狗命。

好在雖然條件簡陋，但該做的檢查治療一個沒落下，兩人在病床上整整躺了4天，靠着大量的抗生素和輸液才算是把體温給壓了下去。因為打點滴打得太多，兩條胳膊腫得跟蘿蔔似的。

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在異國他鄉的醫院裏，語言不通，渾身難受，還得心驚膽戰地聞着病房裏消毒水混着咖喱的味道，那種絕望感誰能懂？這還不算完，真正的酷刑——來自於伙食。這時候這倆老哥正處在高燒剛退的恢復期，身體極度虛弱，腸胃更是一碰就碎，急需吃點清淡的白粥或者爛麵條養養胃。

那按照咱們這邊的常識，病人住院嘛，就算伙食一般，起碼也得是清粥小菜吧？結果人家醫院食堂的操作直接把倆人看傻了。每次到了吃飯時間，工作人員笑眯眯地端上來的東西，無一例外全都是——正宗的印度咖喱，是正兒八經的辣味咖喱，吃一口下去感覺五臟六腑都在燃燒的那種。就連飯後的小零食，都是撒滿了各種香料的玩意兒。

醫院是不是在以毒攻毒啊？你們見過哪家醫院給發燒拉肚子的病人上滿嘴香料的咖喱飯當病號餐的？就算你印度人天生鐵胃扛得住，但這倆是外來的脆皮遊客啊。這種強行灌輸當地美食的操作，真的讓人懷疑是不是跟主治醫生合夥開的食堂。

醫院提供給博主的飯菜（X@DotabataGG）

剛開始那一兩天，倆人為了活命還硬着頭皮往下嚥，畢竟就算難吃好歹也是口糧食。可是天天吃，頓頓吃，吃到後來這倆人看見黃糊糊的東西就想吐，直接跟印度咖喱徹底說了拜拜，寧願餓着肚子靠點滴續命，也堅決不再吃一口。

除了要忍受魔幻的伙食外，住院環境也是一言難盡。這位博主後來在網上吐槽，說病房裏蟑螂氾濫，大晚上的就在床邊開派對。本來就高燒不退精神恍惚，還要在這種「小強遍地走」的惡劣環境裏苟着，這種地獄般的體驗恐怕比牛糞糊臉還要折磨人吧？

經過了整整4天煉獄般的折磨，兩人的病情總算是勉強穩定了下來，達到了出院的標準。雖然大病初癒，但至少是活着從瓦拉納西逃出來了。不過還沒等他們鬆一口氣，醫院前台遞過來的一張賬單直接讓他倆的心跳漏了一拍。

由於住院期間的各種檢查、抗生素、床位費和護理費加起來，外加他是外國人沒有保險，這費用簡直是天價。最終兩人結賬時一看總金額——152,980日元，換算成人民幣大約是6000多塊錢。而這一切的起因，僅僅是因為他們當初死活不肯給那幾個熊孩子20盧比，也就是大約人民幣1.7元。為了省那一塊七，結果花了將近一萬倍的代價。這筆數學題要是讓會計來算，恐怕都得當場吐血。

這件事曝光以後，迅速在網上炸開了鍋，大批日本網友紛紛湧進評論區圍觀。有人留言說：

這也太慘了，省下20盧比最後花了15萬日元，簡直是教科書級別的因小失大。

還有的日本網友吐槽道：

印度的街頭簡直是生化武器庫，當地人早就百毒不侵了，咱們外國人過去那不純純是送人頭嗎？

更有搞笑的日本網友評論說：「哈哈哈哈住院還吃咖喱真的笑死我了，印度醫生是不是覺得萬物皆可咖喱治百病啊？這叫以毒攻毒療法！」也有人在網上提醒說：

這種價值觀震撼教育實在是太可怕了，以後去印度旅遊一定要隨身帶好抗生素，遇到乞討的人千萬別硬剛，趕緊付款跑路才是上上策。

說實話，像這樣「省下1塊7，賠了4100」的慘痛教訓真的值得咱們每一個喜歡往外跑的人好好記在心裏。去陌生的地方旅行，別總覺得自己去過很多地方、見多識廣就什麼都不怕。有時候花點小錢買個平安，絕對比後面遭大罪要划算得多。畢竟誰也不想像這倆倒黴蛋一樣，明明是奔着拍旅遊大片去的，結果卻在異國他鄉的醫院病房裏，一邊被蟑螂包圍，一邊生無可戀地面對着滿嘴的咖喱暴擊啊！

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