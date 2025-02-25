女子過年後重3KG　9日僅排便1次揭患腸漏症　愛吃這食物致腸發炎

【腸道健康／腸漏症／腸道疾病】農曆新年期間不少人大魚大肉，導致脾胃不勝負荷。台灣有醫生新年過後接到1名女病人求診，查問後發現她9天內竟只排便1次，她發現病人對雞蛋、番薯等食物敏感，同時長期藉吃大量精緻碳水化合物紓壓，引發腸道發炎及影響蠕動，造成排便問題，導致嚴重便秘及脂肪堆積的惡性循環，最終患上腸漏症。醫生建議病人調整飲食，選擇富含纖維及抗炎食物，亦可補充益生菌，改善腸道問題。



45歲女病人新年後驚覺胖了3公斤，9天假期內僅排便1次。(《怪物》劇照）

9天內僅排便1次 經檢查確診腸漏症

綜合台媒報道，台灣減重專科楊智雯醫生於農曆新年假期後接收1名45歲女病人，對方過年後胖了3公斤，並希望改善多年便秘問題。楊醫生發現女病人9天假期內僅排便1次，經檢查後確認她患上腸漏症。

女病人長期藉著大量碳水化合物紓壓，導致胰島素阻抗並引起身體發炎。（示意圖/Pixabay)

以大量碳水化合物紓壓 引起身體發炎

楊智雯表示，該名女病人是1位上班族，身高155厘米、體重60公斤、BMI（身體質量指數）25，屬於過重並有胰島素阻抗（前期糖尿病）。她為女病人安排胰島素阻抗、慢性食物過敏原及腸道代謝檢測等檢查，發現她對雞蛋、牛奶、小麥製品、黃豆、高麗菜、花椰菜、番薯等食物敏感，亦有嚴重胰島素阻抗。此外女病人的胰臟彈性蛋白酶偏低，產生過多腐敗性短鏈脂肪酸，腸道菌叢失衡，腸道黏膜屏障受損，確診腸漏症。

楊智雯解釋，慢性食物過敏原檢測可以判斷病人是否因長期攝取過敏食物而引發腸道慢性發炎，加重便秘症狀；而腸道代謝檢測則用來評估腸道菌群平衡、消化代謝功能及腸黏膜健康狀態，進一步釐清便秘及體重增加根源。

她查問發現，女病人長期藉吃大量碳水化合物紓壓，導致胰島素阻抗並引起身體發炎，同時腸道持續處於發炎狀態，腸道菌叢失衡產生過多腐敗性脂肪酸，進一步損害腸道的上皮細胞，減弱腸道屏障功能，影響腸道蠕動，造成排便問題。

長期依賴灌腸 破壞腸道蠕動

楊智雯續指，女病人長期依賴灌腸，破壞腸道正常蠕動，令身體逐漸失去自主排便能力，加劇腸黏膜受損程度。女病人腸漏症會使腸道黏膜屏障無法有效阻擋過敏原、毒素及其他有害物質滲透至血液中，進而誘發全身性發炎反應，最終導致嚴重便秘及脂肪堆積的惡性循環。

同時該名女子長期依賴灌腸，破壞腸道正常蠕動，令身體逐漸失去自主排便能力，加劇腸黏膜受損程度。（示意圖/GettyImages)

建議進行飲食調整 補充益生菌

楊智雯建議女病人調整飲食，避免攝取過敏食物，改為選擇富含纖維的綠色蔬菜、全穀類，並多攝取深海魚、橄欖油等抗發炎食材，有助於改善腸道炎症。其次要補充Omega-3脂肪酸、膠原蛋白等營養素，有助於促進腸道黏膜修復，減少腸道發炎，亦可補充益生菌，調整腸道菌群的平衡，改善便秘問題。

另外，楊亦建議嘗試每天定時上廁所，尤其是在早晨或每餐後，因為進食後會刺激腸道反射，能夠幫助身體形成生物鐘，讓腸道習慣於在固定時間排便。

（綜合）