冒雨送餐僅得$1貼士！外賣員呻懷疑人生　網民指不吉利：衰過唔畀

近期本港天氣不穩，天文台多次發出暴雨警告信號，外賣員要在暴雨下送餐着實辛苦！有Keeta外賣員就在社交平台發文呻苦，稱日前冒雨送餐後，僅獲客人給予1元小費，直言當下「有點懷疑人生」，質疑「到底咁樣畀貼士嘅人平時點對人」，幸好及後另有客人給予15元小費，才感到安慰「即刻開心返」。有網民認為給予1元感覺不吉利，如同白事吉儀，「畀1蚊衰過唔畀」、「轉返$2蚊（畀）佢，多X謝！」。但有人猜測會否是誤會，「會唔會撳少個0就send咗出去」。



有外賣員分享近日天氣不穩時冒雨送餐，苦呻只獲客人給予1元貼士。（AI生成圖片）

外賣員貼出平台截圖，指送餐後只獲訂餐客人給予1元貼士。（「fb@KeeTa外賣關注組」圖片）

暴雨送餐僅獲$1貼士 外賣員呻苦：有點懷疑人生

該外賣員在facebook群組「KeeTa外賣關注組」發帖，指日前滂沱大雨下送餐，事後竟然收到有客人給予1元貼士，當下覺得「有點懷疑人生」，質疑「到底咁樣畀貼士嘅人平時點對人」。幸好他在另一訂單收到客人給予15元貼士，表示「即刻開心返」，感嘆「唔使為咗幾蚊去懷疑人生同考究尊重同存在感」。

樓主上傳2張截圖，顯示他經由外賣平台收到分別來自2單送餐的小費，先有客人給予1元，另一位客人則給予15元。

幸好樓主之後獲另一客人給予15元貼士，直言「即刻開心返」。（「fb@KeeTa外賣關注組」圖片）

網民指似白事吉儀：畀1蚊衰過唔俾

帖文引來網民聯想起做白事會出現的吉儀，認為給予1元感覺很不吉利，「畀1蚊衰過唔俾」、「1蚊仲少過畀乞兒」、「個感覺好似新年收到利市，打開後發現係朱古力金幣」、「其實有冇得拒收彈返畀個客？」、「轉返$2蚊（畀）佢，多X謝！」。但有人覺得會否是手誤所致，「會唔會撳少個0就send咗出去」、「我平多數撳5蚊或10蚊，未見過有1蚊掣撳嘅」。

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農曆新年大年初一就收大利市！有外賣員今早發文，稱送早餐時客人「給我三千蚊大利市」，認為好意頭今年會「由頭好到年尾」，在客人門口展示收到的粉紅色利市封，內藏6張500元大鈔。雖有網民恭喜他，但更多認為是「應該拎錯咗畀屋企人嗰封畀你」，也有部份人留意到相中一個細節，質疑「自編自導自演」、「自己入就入夠$5,000啦」。



網民年初一送早餐外賣，稱收到客人的利市，打開發現足足有3,000元。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

初一送早餐外賣收3,000利市

樓主在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發文，分享自己大年初一送早餐外賣收到「大利市」，客人足足包了3,000元，「馬年行大運」、「今年一定由頭好到年尾」。

他上傳4張照片，拍到他將外賣掛在客人家的鐵閘上，下一張相片，外賣應已送給客人，他手上有封粉紅色的利市，內裏有多「大牛」500元大鈔，放到公共區域的鐵椅上點算，共有6張500元。

網民質疑派錯：錯咗俾屋企人個封畀你

網民指初一朝早叫外賣，不少人都會封利市當貼士，「舊年炒股好景，可能有人賺大錢，封一封大嘅都有可能」、「其實香港係有啲好好嘅人」、「恭喜發財」。許多網民認為客人可能「派錯」，「佢應該拎錯咗畀屋企人嗰封畀你」、「派利市會有的，但給3,000元的機會幾乎是零！如果真的有，那是客人拿錯了」、「本來畀屋企人嗰封，晨早樓樓未瞓醒，攞錯畀你……不過點都好，都係大利市，今年有運行」。

他放到鐵椅上點，有6張500元大鈔。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

這細節引質疑：開年就技術性搲利市啊？

然而，網民質疑樓主本身將外賣掛在門口，客人很可能是要求放在門口交收，質疑事件真偽，「鈎得喺門口？ 仲要開門畀利市你？」、「自編自導自演」、「咁早就FF ?」、「你掛外賣喺門口，連人都見唔到，點畀利市你呀？個利市封溶溶爛爛咁樣，重用咗好多次啦，自己入就入夠五千啦」、「開年就技術性搲利市啊？咩客人會畀你利市，但係自己個餐仲掛係出面？」。

（Facebook「KeeTa外賣關注組」）