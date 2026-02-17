農曆新年｜初一送外賣收$3,000利市：馬年行大運　1點引網民質疑

農曆新年大年初一就收大利市！有外賣員今早發文，稱送早餐時客人「給我三千蚊大利是」，認為好意頭今年會「由頭好到年尾」，在客人門口展示收到的粉紅色利市封，內藏6張500元大鈔。雖有網民恭喜他，但更多認為是「應該拎錯咗畀屋企人個封俾你」，也有部份人留意到相中一個細節，質疑「自編自導自演」、「自己入就入夠5,000啦」。



網民年初一送早餐外賣，稱收到客人的利市，打開發現足足有3,000元。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

初一送早餐外賣收3,000利市

樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發文，分享自己大年初一送早餐外賣收到「大利市」，客人足足包了3,000元，「馬年行大運」、「今年一定由頭好到年尾」。

他上傳4張照片，拍到他將外賣掛在客人家的鐵閘上，下一張相片，外賣應已送給客人，他手上有封粉紅色的利市，內裏有多「大牛」500元大鈔，放到公共區域的鐵椅上點算，共有6張500元。

網民質疑派錯：錯咗俾屋企人個封畀你

網民指初一朝早叫外賣，不少人都會封利市當貼士，「舊年炒股好景，可能有人賺大錢，封一封大嘅都有可能」、「其實香港係有啲好好嘅人」、「恭喜發財」。許多網民認為客人可能「派錯」，「佢應該拎錯咗俾屋企人個封畀你」、「派利市會有的，但給3,000元的機會幾乎是零！如果真的有，那是客人拿錯了」、「本來畀屋企人嗰封，晨早樓樓未瞓醒，攞錯畀你……不過點都好，都係大利市，今年有運行」。

他放到鐵椅上點，有6張500元大鈔。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

這細節引質疑：開年就技術性搲利市啊？

然而，網民質疑樓主本身將外賣掛在門口，客人很可能是要求放在門口交收，質疑事件真偽，「鈎得係門口？ 重要開門畀利市你？」、「自編自導自演」、「咁早就FF ?」、「你掛外賣喺門口，連人都見唔到，點畀利市你呀？個利市封溶溶爛爛咁樣，重用咗好多次啦，自己入就入夠五千啦」、「開年就技術性搲利市啊？咩客人會畀你利市，但係自己個餐仲掛係出面？」。

（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）