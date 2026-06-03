不忌諱靈堂！暖心外賣員送餐拒收小費　掏腰包請飲料結緣獲網激讚

各行各業皆有辛苦之處，外賣員也不例外，適度給予小費能增加外賣員工作的成就感。一名台灣網友發文，某天點外賣胡椒餅，因所在地點是靈堂，本來沒有外賣員願意接單，於是請送另一份餐點的外賣員幫忙拿胡椒餅，他再給予200元（台幣，下同，約50港元）小費，沒想到該外賣員不僅沒要小費，還多帶10瓶飲料來靈堂，要給家屬結緣。此舉感動了原PO，於是大手一揮給了2000元（約500港元）小費，並說：「真的好感謝你，讓我們的今天這麼暖心。」



一名網友在Threads發文，表示他身處靈堂，點了兩份外賣，分別是胡椒餅和麵線，不知什麼原因胡椒餅的單一直沒有外賣員願意接，於是他私訊送麵線的外賣員，請他送完餐後再幫忙送胡椒餅，私下再給200元小費。等到外賣員送來麵線後，原PO向他道歉：「很抱歉，讓你出入這種場合。」但外賣員並不在意，指出自己有在念經，並雙手合十，虔誠地向靈堂致意了一下。

原PO描述，外賣員幫忙去拿胡椒餅回來後，非但沒有要拿小費，還帶著10瓶飲料來到靈堂，表示要給家屬結緣。原PO恍然大悟，原來外賣員一開始就沒打算賺取小費，甚至還虧了飲料的錢。整件事情讓原PO非常感動，後來透過外賣平台送出一筆2000元小費，真心感謝外賣員暖心的行為。該名外賣員也在貼文下留言回應，證實收到了2000元小費，很感謝原PO對他的鼓勵。

此文一出，獲得超過6萬人點讚，網友們紛紛誇讚外賣員與原PO的暖心之舉：

「很感人的互動，人可以這樣互相真的很好」

「打開脆（threads）就看到這麼暖心的故事，眼淚差點止不住，外賣員的貼心和原PO的大方都讓人好感動」

「你們真的感動到了我」

「您好善良外賣員也好善良」

「好善良，會有福報的」



另有網友分享類似經驗，他曾在下著大雨的日子裡訂了好幾間餐廳的餐點，看到穿著雨衣的外賣員，他覺得對方工作很不容易，於是不自覺地多給了200元的小費，看到外賣員開心他也很愉快。

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還有網友指出台灣一直都很友善的地方，總是有滿滿的人情味，他的朋友在台北開多元的士，只要晚上載到長輩，都會幫忙開車門，並協助腿腳不便的老人家下車，小費往往都是1000元（約250港元）起跳。

「什麼情況會給外賣員小費」的話題曾引起討論，多數網友指出「在天氣狀況不好、過年過節時，都會給予小費」；但也有網友認為「工作已經有薪水了，並不需要多給小費」。

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