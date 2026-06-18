比夏蘭特更像夏蘭特！爺爺現身餅印樣掀熱議　網民：家族基因強大

世界盃2026正進行得如火如荼，當中人氣最火紅的球星莫過於英超曼城隊的挪威國腳夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德），被譽為「入球機器」的夏蘭特除了球技了得，他早前成為內地涼茶品牌王老吉的全球代言人，片中「魔改」洗腦式打氣歌，再配上可愛表情，最後由本尊用咬字奇特的普通話唸出經典口號：「怕上火，喝王老吉」，影片瞬間爆紅。而他為美的電器做代言人，孭洗衣機做特訓，爆笑影片同樣成為話題。



除了惡搞圖之外，夏蘭特近日再次引來熱議，今次涉及另一名主角，就是他的爺爺！夏蘭特祖父親身觀賽為孫仔打氣，被場內攝影師捕捉到，只見從金色頭髮、深邃五官至招牌表情，爺孫簡直是「同一個餅印」，所以惹來球迷哄動，甚至形容爺爺的樣子「比夏蘭特更像夏蘭特」。



夏蘭特祖父親身觀賽為孫仔打氣，被場內攝影師捕捉到，被指爺孫是「同一個餅印」。（網上圖片）

網民笑言：老年版夏蘭特

爺孫外貌同出一轍，意外令夏蘭特爺爺爆紅，網民討論熱度可以媲美夏蘭特精彩入球表現。許多網民笑言爺爺「比夏蘭特更像夏蘭特」、「家族基因強大」、「老年版夏蘭特」、「夏蘭特家族女性成員係咪都係咁嘅樣？」。

比夏蘭特更像夏蘭特！ 網民

夏蘭特更多近照：

挪威隊大戰伊拉克隊，夏蘭特上演梅開二度。（路透社）

英超曼城隊的挪威球員夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）身價高達2億歐元。（Getty Images）

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夏蘭特和挪威隊隊友的維京戰士大合照：

鏡頭一轉，變成夏蘭特孭住洗衣機，在跑步機上慢步，教練更將衣物拋入洗衣機內，以增加負重，但夏蘭特「冇有怕」。（Instagram@mancity影片截圖）

夏蘭特改孭雪櫃進行深蹲。（Instagram@mancity影片截圖）

夏蘭特將冷氣機當作啞鈴舉起。（Instagram@mancity影片截圖）

拍美的廣告極搞笑 夏蘭特孭大型電器做「嶄新訓練」︰Easy

夏蘭特早於2023年8月已成為內地電器企業「美的集團」的全球代言人，而近日乘着世界盃熱潮推出新宣傳片，曼城隊在大約1個月前於官方Instagram專頁上載廣告短片，長約1分鐘，當然由夏蘭特擔正做主角，但內容卻極度爆笑，夏蘭特孭洗衣機等大型電器，聲稱進行「嶄新訓練」，夏蘭特「冇有怕」，用英文揚言「Easy」（容易）、「Come on, give me more. I need more」（來吧，給我更多，我需要更多）。

王老吉廣告笑爆網民 夏蘭特笑稱：想「吃」重慶的穿樓輕軌

夏蘭特今年6月8日在個人Instagram帳號發布短片，用蹩腳普通話向內地網友打招呼：「大家好，我是王老吉WALOVI全球代言人艾寧夏蘭特」，加上代言廣告畫面和聲音都太魔性，所以在網上瘋傳。正當這股夏蘭特效應還在「炸網」之際，夏蘭特同日接受媒體採訪時，同樣爆出詼諧發言，「若來到中國，比起宮保雞丁，更想『吃』重慶的穿樓輕軌」，夏蘭特繼續發揮幽默本色。

（綜合）