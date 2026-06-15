世界盃2026｜日本球迷神色色應援？為瀨古步夢打氣驚現「SEX」？

2026世界盃F組小組賽，日本隊今日（15日）於美國達拉斯球場對陣荷蘭。雖然荷蘭在比賽中兩度領先，但日本隊最終以2：2逼和對手。場內戰況激烈，看台上的日本球迷同樣全情投入，不過期間一幅打氣橫額卻因意外變形引起網民熱議。



事緣今屆入選日本隊大名單的後衛瀨古步夢（Ayumu Seko），其支持者特意首戰球場掛起應援橫額加油打氣，但懸掛時出現高低差，加上角度問題，「SEKO」意外扭曲成被看成不雅字眼「SEX❤️」。



日本隊在首場分組賽中，藉角球追平2：2，與對手荷蘭隊各得一分。(路透社)

姓氏「SEKO」變「SEX❤️」

日本網民在社交平台X上分享照片，拍到看台上有球迷掛起打氣橫額，由於橫額剛好掛在斜角上，導致橫額因拉扯而字體變形，「K」的中間受到擠壓，加並非正面看到，故「K」字看起來像「X」字。原本被塗成紅色的「O」字，則因拉扯成被看成紅心「❤️」。從打側的角度望過去，直接變成不雅字眼「SEX❤️」。

其實應援橫額原本的設計是印着日本隊球員瀨古步夢的英文姓氏「SEKO」，球迷還特意將最後一個字母「O」字塗成紅色，以此代表日本國旗「日之丸」。

有網民解釋橫額因固定位置問題，導致字體拉扯走樣。（X@nijisandayo）

本次入選大名單的瀨古步夢（Ayumu Seko）司職後衛。（路透社）

不少日本網民留言表示，「在其他國家隊比賽也見過類似情況。絕對是故意掛成那樣的」、「『O』字看起來像愛心也很巧妙，『K』字看起來實在太像『X』了」、「不過，如果瀨古選手沒有入選國家隊的話，大家也無法完成這種神操作呢」。

其他報道：不只王老吉！夏蘭特拍美的廣告超爆笑 嶄新訓練孭完洗衣機孭雪櫃

許多品牌趁世界盃2026開鑼聘請球星擔任代言人，當中英超曼城隊的挪威國腳夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德），早前成為內地涼茶品牌王老吉的全球代言人，片中「魔改」洗腦式夏蘭特打氣歌，配上夏蘭特可愛表情，最後由本人用咬字奇特的普通話唸出經典口號：「怕上火，喝王老吉」，影片瞬間爆紅。



除了王老吉，其實夏蘭特早於2023年8月已成為內地電器企業「美的集團」的全球代言人，而近日乘着世界盃熱潮推出新宣傳片，曼城隊在大約1個月前於官方Instagram專頁上載廣告短片，長約1分鐘，當然由夏蘭特擔正做主角，但內容卻極度爆笑。



夏蘭特一開始表情極度嚴肅，正在背負重物進行訓練。（Instagram@mancity影片截圖）

夏蘭特孭洗衣機跑步

影片一開始，夏蘭特表情極度嚴肅，正在背負重物進行訓練，但鏡頭一轉，見到夏蘭特揹着的竟是洗衣機，然後在跑步機上慢步，教練更將衣物拋入洗衣機內去增加負重，但夏蘭特「冇有怕」，用英文揚言「Come on, give me more. I need more」（來吧，給我更多，我需要更多）。

鏡頭一轉，變成夏蘭特孭住洗衣機，在跑步機上慢步，教練更將衣物拋入洗衣機內，以增加負重，但夏蘭特「冇有怕」。（Instagram@mancity影片截圖）

夏蘭特笑言：Easy

教練認真「亂噏」，聲稱可以一系列嶄新訓練方式加強夏蘭特的體能，夏蘭特改孭雪櫃進行深蹲或將冷氣機當作啞鈴舉起，形容「Easy」（容易），隨後1名女子詢問能否從雪櫃內取三文治，但訓練仍在進行中，廣告便結束。

夏蘭特改孭雪櫃進行深蹲。（Instagram@mancity影片截圖）

全文：不只王老吉！夏蘭特拍美的廣告超爆笑 嶄新訓練孭完洗衣機孭雪櫃