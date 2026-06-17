世界盃｜庫拉索華裔老闆請球迷食燒烤　當地華人近6千多來自廣東

人口僅15萬的加勒比海小國庫拉索（Curacao）踢進世界盃（FIFA World Cup），儘管首戰不敵德國隊，仍被視為該國足球發展的重要里程碑，內媒披露，該國有5、6千名華人，多來自廣東，比賽期間有華人老闆娘大方請吃燒烤，氣氛熱絡。



華裔老闆娘見證「街頭狂歡」

據內媒《極目新聞》報導，庫拉索為荷蘭海外自治國，距委內瑞拉海岸約65公里，全島狹長，長約60公里、寬約10公里。當地華人老闆娘英子（化名）表示：「開車2個半小時就可以繞完整個國家。」

她透露，島上約有5、6千名華人，多數來自廣東，從事超市、雜貨店、五金與餐飲等行業，英子透露，比賽當天全國嗨翻天：

汽車上都插滿國旗，很多人到戶外一起看球。

她甚至將店內電視搬到門外，並免費提供燒烤招待球迷。

至於庫拉索國家隊中，還有華裔血統球員陳達毅（Chong Tze-You），其外曾祖父來自廣東新會，他也是全隊唯一出生於庫拉索本島的球員，身價約450萬歐元（約4,100萬港元），為隊內最高，他曾效力英冠與英超球隊，並曾代表荷蘭青年隊出戰，最終選擇為庫拉索效力。

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