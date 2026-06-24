九巴阿叔撩鼻屎！目擊者指疑吞食　網民嘲增抵抗力　醫界稱損健康

鼻屎阻塞鼻腔的確會令人不適，但在公眾地方「採礦」也實在不雅！有男網民在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載1段影片，顯示有1名阿叔乘搭九巴時坐在上層位置，樓主則坐在較後座位，阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」，表現得旁若無人。樓主用文字補充，「搭68E返青衣，（大叔）全程撩鼻屎食鼻屎，可能佢真係好肚餓」、「周圍彈鼻屎啦」。



乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

搭68E返青衣，全程撩鼻屎食鼻屎，可能佢真係好肚餓！ 樓主

網民笑言：食鼻屎增強抵抗力

帖文引來許多網民留言，「問佢好唔好食」、「食鼻屎增強抵抗力」、「好環保」、「內循環，食完之後再屙返出嚟又食」。不過有網民表示影片見不到吃鼻屎動作，「睇唔到佢食喎」、「我只係見到他挖，無看到佢食啊」，樓主則指「你睇佢有啲小動作係手指尾嗰度，揩落個嘴裏面」。

乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

根據九巴官網，根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

德國著名足球教練路維毫不避諱地在眾目睽睽下撩鼻屎再放入口。（網上圖片）

挖鼻孔容易引發鼻部疾病

許多人有撩鼻孔習慣，德國著名足球教練路維甚至毫不避諱地在眾目睽睽下撩鼻屎再放入口。香港01曾報道，撩鼻會帶來健康風險，由於手指沾滿細菌和病菌，尤其是指甲縫，撩鼻時會把細菌和病菌帶入身體；加上指甲尖銳，一旦傷及鼻孔周圍的毛囊和黏膜，或鼻腔本身有傷口，更有可能導致鼻腔發炎，嚴重會惡化成鼻黏膜萎縮、萎縮性鼻炎等狀況，令鼻液分泌減少，降低鼻腔的防禦能力，外來物便有機會經鼻孔進入氣管，引發慢性氣管炎、鼻竇炎等疾病。

入侵身體其他器官 例如肺部和大腦

另有研究發現，有撩鼻習慣的人，比起沒有撩鼻習慣的人，更容易感染金黃色葡萄球菌。當兒童、糖尿病或免疫力弱的人士遇上金黃葡萄球菌，就能透過血管入侵身體其他器官，例如肺部和腦部，引發肺炎、敗血性肺栓塞、腦膜炎、骨髓炎、心包膜炎等疾病，最嚴重是致命。

醫學界證實挖鼻孔會影響健康。（《唐伯虎點秋香》電影截圖）

常挖鼻孔有機會增加患認知障礙症機率

一份發表在學術期刊《生物分子》（BIOMOLECULES）的研究更指出，挖鼻孔時，細菌、病毒和真菌在內的外部病原體，均有可能會透過鼻部進入大腦，有機會導致神經炎症。一旦出現發炎，β-澱粉樣蛋白（amyloid β-protein，Aβ）可能在大腦中產生。β-澱粉樣蛋白被認為是認知障礙症的發病成因之一，在大腦累積形成斑塊，影響健康腦細胞。

吃鼻屎不能增加抵抗力

都市傳聞吃鼻屎能增強免疫力，但醫學界並沒有確認這種說法。鼻屎主要由鼻涕、鼻毛、壞死的黏膜，以及外來的粉塵、細菌和病菌構成。吃鼻屎等於直接將細菌和病毒放入體內，如果想增強免疫力，應採取正常途徑，例如均衡飲食和適量運動。

清理鼻孔最安全的做法是用洗鼻水，不但防止鼻孔乾燥及發癢，亦可令鼻屎軟化，更易清潔。（AI生成圖片）

用洗鼻水擤鼻最安全

如果有鼻屎，其實應改用「擤」（音：呻）的方式清理鼻腔，而且切勿兩個鼻孔同時出氣，應壓住其中一側的鼻孔，以免壓力令鼻液流向耳朵。最安全去清理鼻孔的做法是用洗鼻水，不但防止鼻孔乾燥及發癢，亦可令鼻屎軟化，更易清潔。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

其他報道：九巴阿叔坐尾座腿張開 赤腳放2凳晾腳休息 目擊者嘲：姿勢100分

有什麼比晾腳放到1個座位上更差？就是一口氣把雙腳晾放到2個座位上！本港有男生在Facebook群組「深水埗街坊會」上載1張照片，可見1名大叔身穿紅色短袖上衣和淺啡色短褲，戴上鴨舌帽和背着斜孭袋，坐在九巴上層最後一排中間位置，該座位對着通道，他脫下淺色洞洞鞋（窿窿鞋），繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。當時大叔雙手交叉抱在胸前，頭部側向一邊，相信正在閉目休息，狀甚舒適，而附近沒有其他乘客。



樓主在帖文指出，事發今年5月28日凌晨3時18分，涉事九巴路線是N241，嘲諷該名大叔「姿勢100分」。



中年男坐在九巴上層最後一排中間位置，脫下淺色「窿窿鞋」，繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

網民笑言似《大內密探零零發》劉以達：大夫

許多網民同樣笑言「等緊你埋去……影」、「係唔係昏迷？盡好市民責任」、「《大內密探零零發》劉以達：大夫」。

樓主笑言中年男「姿勢100分」，許多網民同樣笑言「《大內密探零零發》劉以達：大夫」。（《大內密探零零發》截圖）

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