失智症｜常挖鼻孔恐增患認知障礙症機率？專家建議做這樣做降風險

你有挖鼻孔的習慣嗎？近日，一項研究表明，愛挖鼻孔的人更容易讓細菌進入大腦，並導致阿茲海默症的發生。



挖鼻孔都會增加患認知障礙症機率？

綜合外媒報道，一份發表在學術期刊《生物分子》（BIOMOLECULES）的研究指出，挖鼻孔與阿茲海默症的發展之間存在潛在關聯。研究人員指，「阿茲海默症的神經炎症在某種程度上，是由病毒、細菌及真菌病原體通過鼻子和嗅覺系統進入大腦所引起的。」

他們解釋，當有人在挖鼻孔時，包括細菌、病毒及真菌在內的外部病原體均有可能會透過鼻子進入大腦，而這個過程可能會導致神經炎症。一旦出現發炎，作為一項身體的免疫防禦機制，β-澱粉樣蛋白（amyloid β-protein，Aβ）便有機會在大腦中產生。β-澱粉樣蛋白被認為是阿茲海默症的發病成因之一，它會在大腦累積並形成斑塊，從而影響健康的腦細胞。

研究人員指出，人們日常必須妥善照顧鼻腔的微生物組，因其在人體健康中有着重要的作用。他們建議，若無法改善挖鼻孔的習慣，請確保手部衛生，包括經常洗手和使用洗手液。

同場加映：認清認知障礙症早期徵兆（按圖睇清）

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認知障礙症泛指因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份更會出現情緒、行為及感覺等方面的變化。據統計，本港每10名70歲或以上長者便有1名患者，85歲以上患病比率更高達三分一。其中，阿兹海默病是所有認知障礙症中最常見的類型，佔香港長者病例約65%。

認知障礙症狀與自然老化的不同

症狀一：無法記住聽過看過的事物



認知障礙症最明顯的的症狀是記憶力下降。不過記憶力下降與健忘應該如何分辨？美國認知障礙症協會指出，符合以下幾種情況才稱為是記憶力下降。

1.無法記住聽過和看過的東西

2.忘記重要的日子或事情

3.重複詢問同一個問題

4.依序輔助工具來幫助記憶，例如便條紙、電子日程表，或需要家人不斷提醒。

自然老化：間中會忘記重要的事情，但不需他人提醒也可回想起具體內容。

症狀二：難以規劃及解決難題規劃事情時，比以往用上更多時間



1.無法規劃一件事情，例如規劃一日的行程。

2.無法依照計劃行事，例如跟影片做健身操。

3.難以集中精力做事。

4. 同一件事，比以前需要花多2倍或以上時間進行。

自然老化：只要別人稍為提醒，就能記起怎樣前往某個地方。

症狀三：難以處理日常瑣事



原本擅長處理的日常瑣事，也開始難以獨自處理。例如忘記了怎樣前往經常光顧的街市、無法列出每日待辦事項、出門去圖書館，總是會忘記攜帶圖書證、玩遊戲時，忘記了遊戲規則，例如忘記了打麻雀的規則。

自然老化：即使忘記了如果前往某個地方，只要他人稍微提醒就能回想起來。

症狀四：搞不清時間和空間



分不清自己身處的空間，例如常常分不清夢境與現實、無法準確描述所在的地方、不清楚自己身在何處。

另外，更會分不清時間，常見的情況有不清楚現在是幾月幾日和星期幾、更因混淆了時間，而不清楚有沒有做過一些事情。

自然老化：即使忘記了現在的日期，但很快就能回想起來。

症狀五：臉盲、色盲、難以平衡



認知障礙症的先兆是經常忘記別人的樣子、開始看不清楚顏色，甚至經常因為看不清楚而跌倒，閱讀時變得很吃力。

自然老化：更接近白內障的症狀，近視、刺眼，晚上視力更差。

症狀六：經常用錯詞語、說錯話



大腦難以處理複雜資訊，所以一閱讀就想睡覺。而且，減少詞彙量，所以說話時常常把一件物件講成另一件物件，像是「番薯」講成「番茄」等，而且不知道自己用錯詞語。

自然老化：有時想不起一些詞彙，但很快就能回想起來。

症狀七：經常把物品放錯位置



經常把物品放錯位置，像把拖鞋放進書櫃、水果放到垃圾桶等，過後更想不起自己把這些物品放到哪裡。另外，更可能因為找不到物件而懷疑家人、外傭偷竊。

自然老化：即使把物件放錯位置，但過後仍能回想起物件放在哪裡。

症狀八：判斷力及處理數字能力下降



原本擅於理財的人士，突然難以處理數字。同樣地，原本姿整、愛乾淨的人，變得不修邊幅、髒亂，或者不再堅持自己很重視的原則。

自然老化：間中出錯，例如忘記買某種食材。

症狀九：斷絕社交、不再工作



大腦已無法處理複雜的資訊，所以患認知障礙症的人可能難以維持長時間的對話。結果，他們可能斷絕社交，放棄團體活動和辭去工作，以避免尷尬。

自然老化：有時會減少社交，但過一陣子就可能重拾對社交的興趣，不斷循環。

症狀十：性格、情緒大變



性格變得多疑、困惑、沮喪、恐懼、焦慮、暴躁。

自然老化：容易固執，但情緒起伏不大。

▼同場加映，腦退化自我檢測：（按圖👇👇👇）

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