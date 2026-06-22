馬灣九巴疑跣胎撞燈柱掃欄！乘客搶先慰問車長　同車人讚：好有愛

眼前發生意外，許多人都會守望相助，主動關心慰問旁人。1名香港女子在Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」發文表示，今年6月19日晚上約7時半，她乘搭路線230R九巴由九龍返回馬灣，當時車速不快，「入到島的時候，發生咗意外」。樓主上載照片可見，九巴撞向燈柱，車頭擋風玻璃破裂，露出蜘蛛網狀裂痕，另有欄杆跌在地上，車內動態巴士站顯示屏顯示涉事九巴當時正前往珀欣路。



九巴撞向燈柱，車頭擋風玻璃破裂，露出蜘蛛網狀裂痕，另有欄杆跌在地上。（Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片）

事發後，樓主正打算詢問車長有否受傷時，見到已經有其他乘客上前詢問「司機，有冇事呀你？」，而車長走出駕駛座，表示自己沒有受傷。

網民：好彩人無事

樓主在帖文形容，「好感動，我覺得大家好有愛」、「相信好的人仍然有」，許多網民留言指「好彩人無事」、「其實大家應該互相包容，唔係下下就鬧人、投訴、小事化大，有咩事先關懷後處理」、「有時問候一句，當事人真係會冇咁難過」。

車頭擋風玻璃破裂，露出蜘蛛網狀裂痕，車內動態巴士站顯示屏顯示涉事九巴當時正前往珀欣路。（Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片）

車長自行報案 懷疑跣胎肇禍

警方表示，今年6月19日晚上8時30分，一輛巴士駛至珀麗路和珀欣路交界時懷疑跣胎，撞到一支燈柱和鐵欄，範圍10米乘5米，57歲郭姓巴士男司機自行報案，事件中無人受傷，警方列作「交通意外無人受傷」處理。

圖為馬灣珀麗灣。（示意圖/資料圖片）

（Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」）

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見到有人需要幫忙，許多人都願意伸出援手！有網民在Threads發文表示，今年4月29日晚上約11時，屯門公路轉車站非常大風，有1名老翁在路線67M的九巴車站等車，1名孭着藍袋的青年建議「伯伯去欄杆挨住等」；而當巴士埋站時，另1名青年明明已經上車，「亦回頭協助伯伯上車」，樓主大讚「屯門人真的有愛呀」。



樓主指1名孭着藍袋的青年原本已經上車，但回頭協助老翁上車。照片可見，青年前方有1名老翁。（Threads@siukwan301圖片）

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