孫女忘帶走Pokemon呆呆獸　爺爺每日傳美照解相思　吸500萬人朝聖

近期有日本網友在社群分享家庭的溫馨一幕，原來他的女兒將自己心愛的寶可夢（Pokemon）玩偶「呆呆獸」忘在爺爺家裡，由於要等1個禮拜才能再拿到玩偶，於是麻煩爺爺每天拍攝玩偶的照片給女兒解相思，沒想到爺爺越拍越有心得，從一開始的隨手拍攝，到後來開始安排場景、構圖，一系列照片曝光讓網友直呼「好感動！」。



孫女忘帶娃娃回家 爺爺超有愛反應曝

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帳號名為@minthkj的網友近期在X上發文，他表示「我女兒把她最喜歡的呆呆獸忘在了爺爺奶奶家，爺爺很體貼地答應了她的請求：每天傳1張玩偶的照片給她看，因為要到下周日才能拿到，爺爺幫玩偶拍照的技術似乎越來越厲害」。

@minthkj附上的照片中，可以見到一開始玩偶被隨意放在棉被、曬衣架上拍攝，不過後續的照片開始出現巧思、融入日常生活場景，彷彿1個陪伴爺爺的好友，除了放在衣服上外，還被逗趣地放在正在曬的牛仔褲上。

這一系列照片目前吸引超過500萬名網友觀看，大家都被爺爺暖心之舉感動，也有不少寶可夢的粉絲留言。此外，@minthkj透露：

那隻呆呆獸原本是我的，女兒出生後，我常常把它放在她身邊比較大小，女兒非常喜歡它，把它當成了最好的朋友。

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