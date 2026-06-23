巴士大叔食雞腳！吐出雞骨隨手扔地　乘客拍片公審　網民怒斥缺德

搭乘巴士時切勿在車廂內飲食！有乘客近日在社交平台公審，指在巴士上直擊有大叔吃雞腳，對方其後下車，竟然將吐出雞骨直接棄置在地上。事件引來網民紛紛斥責離譜，「巴士咁X污糟邋遢，就係因為呢啲人囉」、「如果因為工作無時間食嘢，食個麵包食得企理我絕對會諒解，但好似呢啲冚家X咁食，就係一個X人」。有人則認為樓主應即時指正或通知車長，而非事後公審。



有大叔在巴士吃雞腳，將吐出雞骨棄置地上，被同車乘客拍照公審。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔搭巴士食雞腳！ 乘客拍片公審

目擊乘客在threads帳號「smartuncle13」發帖，不滿地表示「搭巴士食雞腳，仲要有骨落地」。從帖主拍攝的片段可見，他當時搭乘城巴巴士，在上層發現1名大叔打開外賣盒，公然在車廂內吃雞腳，其間一度吐出雞骨在左手，又不時望向樓主方向，未知是否發現被人偷拍，於是收起外賣盒並且放回座位上。

大叔坐在上層座位，打開外賣盒公然吃雞腳。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔一度吐出雞骨在左手。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔一度吐出雞骨在左手。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔不時望向樓主方向，未知是否發現被人偷拍，於是收起外賣盒。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔將吐出雞骨棄置座位下

不過樓主貼出的照片所見，當大叔離開後，其原先坐的座位地面遺留雞骨，估計是大叔吐出雞骨後不知該如何處置，所以直接扔在地下，樓主不滿對方缺德行為，於是在網上公審。

大叔下車後，他原先坐的座位地面被遺留雞骨。（「threads＠smartuncle13」圖片）

網民斥缺德：巴士污糟邋遢就係因為呢啲人

網民一面倒批評大叔行為無品，「成日喺巴士見到曱甴就係咁解」、「巴士咁X污糟邋遢，就係因為呢啲人囉」、「如果因為工作無時間食嘢，食個麵包食得企理我絕對會諒解，但好似呢啲冚家X咁食，就係一個X人」、「咁賤格，食嘢已經唔啱，仲要揀啲有骨雞腳而唔係冇骨雞腳」、「太無公德心及衛生」。

樓主事後公審同捱轟

但有留言覺得樓主應即時指正對方行為或通知車長處理，而非事後公審，「你有無出聲話佢先，喺度偷影又怕對方X返你，跟住出post話X人，你呢種人又要威又要帶頭盔！」、「影完相應該叫佢執返啲骨囉」。

相關文章：巴士2男女開餐「爽吃飯盒和麥當勞薯條」 乘客公審：2日無食飯？

公然將巴士車廂當作餐廳？本港網絡近日瘋傳多張照片，顯示共有2名男女搭乘巴士時，在車廂內「開餐」進食飯盒和薯條，加上「（食到）jap jap聲」，惹來同車乘客不滿，繼而被拍照公審到網上。有網民批評二人行為自私，「簡直當自己屋企一樣」、「食麥當勞仲要食飯盒，當架車係飯堂咩，全車人陪你一齊聞晒啲嘢食味」，又揶揄「點解佢唔食埋自助餐，又或者打個邊爐」。



有巴士乘客貼圖公審，指於車廂內目睹2名男女公然進食飯盒和薯條。（「threads＠busmomenthk」圖片）

相關照片最先於9月26日被人上傳至threads帳號「busmomenthk」，上傳者質疑「打風嗰兩日無X食飯？」。相中所示，2名男女坐於巴士上層座位，並將所有背包和物品放到最後排座位，之後在座位上公然「開餐」。

2男女搭巴士 車廂開餐「爽吃飯盒和薯條」

其中坐於靠窗座位的男士手捧飯盒，女方則拿筷子夾起薯條放入口中，兩人如將車廂當作餐廳般。樓主不滿指二人「仲要（食到）jap jap聲」，傳出聲音尤如「二重奏」，她於是拍下照片公審到網上。

涉事男女將所有物品和背包放到最後排座位。（「threads＠busmomenthk」圖片）

涉事男女將所有物品和背包放到最後排座位。（「threads＠busmomenthk」圖片）

其中女方拿筷子夾起薯條放入口中。（「threads＠busmomenthk」圖片）

而坐靠窗座位男士則手捧1個飯盒。（「threads＠busmomenthk」圖片）

網民斥自私：整到成個車廂都有食物嘅氣味

帖文惹來大批網民批評相中男女行為自私，「餓得咁緊要？」、「簡直當自己屋企一樣」、「會整污糟和整到成個車廂都有食物嘅氣味」、「當架車係飯堂咩，全車人陪你一齊聞晒啲嘢食味」、「巴士上面有曱甴嗰陣大家知咩事啦」。

網民體諒肚餓要「醫肚」：食輕食無味道會當睇唔到

而小部份網民則表示會體諒個別人士因肚餓需要「醫肚」，但並非如相中人般放肆，「有時見人食嘢都會體諒係咪太餓定點」、「食下啲輕食又無乜味道唔影響人，多數我都會當睇唔到」、「X你老X食麵包或者糖都算，點解佢唔食埋自助餐，又或者打個邊爐」、「X都嘥氣，（對方）一定照食+對罵，然後全車觀眾食花生，所以我見到的話通常唔會理，太誇張（如倒瀉、濃味）就叫車長」。

（threads＠smartuncle13）