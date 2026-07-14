手上密麻小水疱奇癢無比？醫教3招分辨汗皰疹與手癬　亂用藥更糟

每逢轉季，不少人手上會突然冒出密密麻麻、奇癢無比的小水疱。許多人的第一反應是「被香港腳傳染」，隨即胡亂塗抹藥膏。其實這極有可能是「汗皰疹」或「手癬」作怪，兩者初期皆會出現紅斑、水疱及痕癢，極易混淆，但成因與治療方法卻截然不同，若盲目用藥或誤信偏方，不僅無法止癢，更會破壞皮膚屏障。有醫生就提出3招實用的自查方法，教大家對症下藥。



汗皰疹由免疫紊亂、金屬/洗滌劑過敏或精神壓力誘發的炎症，不具傳染性，不分年齡均可發病，水疱多長於手指、腳趾側緣。（AI生成圖片）

認清「汗皰疹」與「手癬」成因

據《央視新聞》資料顯示，汗皰疹是由免疫紊亂、金屬/洗滌劑過敏或精神壓力誘發的炎症，不具傳染性，不分年齡均可發病，水疱多長於手指、腳趾側緣。手癬（及足癬）則是由真菌感染引起的皮膚病，在天氣炎熱時尤其容易生長，患者往往因為用手摳腳或擦腳，導致原本頑固的腳氣真菌悄悄在手上「安家」。雖然兩者在初期都表現為紅斑、水疱伴隨瘙癢，但兩者本質完全不同。

手癬（及足癬）是由真菌感染引起的皮膚病，在天氣炎熱時尤其容易生長。（AI生成圖片）

醫教3招區分兩者法

康復科張醫生在社交媒體上表示，市民可透過以下3招進行自我觀察與區分：

1.看位置與對稱性：汗皰疹常「雙手齊發」且對稱，水疱如小米粒般深藏皮下，好發於指側與掌心；手癬多從「單手開始」再波及另一手，虎口或指縫常現邊界清晰的環形紅斑及脫皮。

2. 查隱秘指縫：扒開第3、4根指縫，若見發白浸漬或圈狀脫皮，基本為手癬，汗皰疹極少侵犯此處。

3.辨別痛癢差異：汗皰疹起疱時呈劇烈「灼熱刺癢」，脫皮干裂後轉為疼痛；手癬則是持續不斷的癢，遇熱更甚。

汗皰疹常「雙手齊發」且對稱，水疱如小米粒般深藏皮下，好發於指側與掌心。（網上影片截圖）

手癬多從「單手開始」再波及另一手，虎口或指縫常現邊界清晰的環形紅斑及脫皮。（網上影片截圖）

汗皰疹是由免疫紊亂、金屬/洗滌劑過敏或精神壓力誘發的炎症，不具傳染性，不分年齡均可發病。（網上影片截圖）

手癬（及足癬）是由真菌感染引起的皮膚病，在天氣炎熱時尤其容易生長。（網上影片截圖）

醫生用藥與護理建議

張醫生提醒，切勿擠破水疱防細菌化膿感染，並嚴禁使用醋、鹽水、大蒜水等刺激性偏方。

1. 汗皰疹對策（抗炎保濕）： 急性期每日兩次薄塗弱效激素藥膏（如糠酸莫米松乳膏），1至2周可癒；奇癢時可冷敷生理鹽水15分鐘；脫皮期需大量塗抹含尿素或神經醯胺的護手霜；若延至亞急性期（現紅斑鱗屑）需搭配口服藥，久拖易變慢性難斷尾。

2. 手癬對策（抗真菌）： 需換用抗真菌藥膏（如特比萘芬乳膏），塗抹範圍需大於肉眼可見的皮損邊緣，症狀消失後必須堅持多用一周以清除潛伏真菌，且必須同步治療足癬，防反覆傳染。

（綜合）

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當地專家指，這名男子是患了「皮膚幼蟲移行症」，很可能接觸了受貓狗糞便污染的泥土，從而感染了鉤蟲幼蟲，會造成劇烈痕癢，建議要立即求醫。



泰國1名男子在戶外除草後手部痕癢，生出大量恐怖水泡。（AI生成圖片）

除草後手部痕癢生水泡

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