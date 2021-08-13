驚！婆婆為驅蚊房內狂噴殺蟲水　7歲女童全身出紅疹長水泡超恐怖

殺蟲劑勿胡亂使用，否則隨時好心做壞事！內地1名7歲女童日前趁暑假到外婆家玩，由於婆婆住在農村，附近很多蚊蟲，婆婆擔心外孫女被蚊蟲叮咬會睡不好，在她睡房四處噴殺蟲劑，甚至朝床上噴灑，但凡在房內見到蚊蟲就再噴一次。

結果蚊蟲雖然滅絕了，但家人發現女童身上長出紅疹，其後更全身長水泡，醫生指女童送院時又癢又痛，幾乎沒有一塊皮膚是正常，判斷她患了大皰性接觸性皮炎，呼籲民眾用殺蟲劑時要小心，千萬別直接噴在小孩的床或衣物上。



內地7歲女童全身長滿水泡入院，醫生指與外婆在房內不斷噴殺蟲劑有關。（微博影片截圖）

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內媒報道，河南省化名「西西」的7歲女童，趁暑假到湖南郴州的外婆家玩，由於外婆住在農村，附近有很多蚊蟲，西西住了一晚已被蚊蟲叮過不停。外婆擔心西西被蚊蟲咬會癢到睡不着，便在她的房間、床上噴殺蟲劑，之後在房內一見到有蚊蟲也會再噴，並於每晚睡前在房內所有角落再噴一次。

未料幾天後，西西身上出現紅疹、痕癢難耐，背部出現紅斑及水泡，之後水泡更破爛及發燒，父親見狀將她送院。湖南省兒童醫院皮膚副主任醫生羅鴦鴦指，西西發病前接觸過殺蟲劑，據她皮疹特點及檢測結果，確診是「大皰性接觸性皮炎」，屬嚴重的接觸過敏性皮膚病。

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父親受訪指，他發現女兒身上有一點一塊的小紅斑，初頭以為是小問題，只是塗了點藥，後來發紅部位長成小水泡，變得愈來愈大。他認為老人家本身出於好意，噴一下藥驅蚊蟲，後來就噴太多，噴到了床上，結果小孩接觸到才出事。從影片所見，準備出院時女童原本長滿水泡的身體仍然充滿紅印。

羅醫生指女童送院時已感疼痛，「進病房的時候，坐都坐不得，又癢又痛，碰都碰不得，整個身全身都是彌漫性水泡」，女童四肢、背部都有彌漫性結痂，背上幾乎沒有一塊正常皮膚。

羅醫生亦提到過去有類似病例，有家庭因噴灑敵敵畏（滴滴涕／DDT）在床板底下，結果也引起了大皰性接觸性皮炎」。殺蟲劑如果噴到空氣和地板上的話，因為很快就會揮發，影響不大，但若噴到床邊或床墊下，可能會積在床單或涼席底部，小朋友接觸到就可能會皮膚敏感。

炎夏季節民眾愛噴殺蟲劑滅蚊和蟑螂等害蟲，但羅醫生提醒殺蟲劑其實有安全隱患，院方經常接到因接觸殺蟲劑而皮膚過敏的小孩，臨床上會出現紅斑、水皰、破爛脫皮感染及癢痛。氣霧式的殺蟲劑要經常噴灑，使用時又要緊關門窗，很容易被吸入人體，長期吸入會損害肝腎及神經系統等，尤其兒童身體處於發育時期，抵抗力較差，就算吸入量與成人相同，但不良反應會更劇明顯

羅醫生提醒民眾使用殺蟲劑時，杯碗要收好、穿長袖衣物及戴口罩，防止皮膚接觸及吸入呼吸道，噴灑殺蟲劑後最好離開房間洗手及換衣物，隔一段時間才打開門窗通風，更不要直接在小孩的床、衣物及會直接接觸的物品上噴殺蟲劑。

（綜合）

土法治療欠缺科學根究，千萬不要「搵命博」！東莞較早前有名11歲女童生頭蝨，她的媽媽想起小時候聽過「農藥焗頭蝨」的土法治療，竟然膽粗粗買了農藥塗滿女兒的頭，再用保鮮紙包裹頭部焗3小時。然而，女童當晚出現頭暈、胸悶、四肢乏力等徵狀，最後要入ICU治療，醫生判斷她屬有機璘中毒有性命危險，幸好搶救後撿回一命。雖然有網民大罵女童媽媽無文化，但竟然有許多人分享自己小時候接受過的「土法治療」，看得網民嘖嘖稱奇，「說明一個孩子能平安長大真是不容易」。



11歲女童生頭蝨，媽媽嘗試土法滅蝨，用農藥塗頭再以保鮮紙包裹，累女兒入ICU險死。（微博圖片）

11歲女童生頭蝨，媽媽用農藥塗頭「焗蝨」，焗了3小時。（微博圖片）

網民點睇：



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不過最令人驚訝的，原來許多網民小時候都試過「土法治療」：

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小資料：

許多內地網民提及的滴滴涕，即是著名農藥DDT，因對人類毒性較低，在20世紀50至80年代非常普及，解決不少蟲禍，對減輕瘧疾等傳染病有重大功用。不過，科學家其後發現DDT很難分解，更會影響魚類和鳥類繁殖，影響生態平衡，許多國家相繼禁用。



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