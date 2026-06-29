將軍澳好心人執銀包交警員！上網籲認領　男童物主港媽現身講多謝

路不拾遺是美德，尋得失主更加開心。本港有網民匿名在Facebook群組「將軍澳主場」發文，表示在區內「啱啱執到銀包」，已將銀包交給警員保管，提醒如果物主如在該群組，可以前往警署認領。



樓主上載照片，可見該銀包外表是灰色毛絨，放在石屎墩上，正面繡有卡通人物圖案，連住黑色編織繩帶，可作掛頸或斜孭使用，整體設計可愛實用。



樓主匿名發帖表示在區內「啱啱執到銀包」，並已包交給警員保管，提醒如果物主可以前往警署認領。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

物主母親現身多謝

帖文引來許多網民討論，其後1名自稱物主母親的女網民現身，表示在駕駛期間，兒子剛剛告知遺失銀包，「我即刻停埋一邊上嚟呢度望吓，點知真係有」。她更透露正警署認領銀包，祝願「好人一世平安」、「唔該晒無名氏」，樓主則回覆「不用客氣，叫佢下次小心啲」，對話充滿社區友好氣氛。

有自稱物主母親的女網民現身，表示兒子剛好遺失銀包，祝願「好人一世平安」、「唔該晒無名氏」。（AI生成圖片）

網民大讚：雖然好小事，但好暖心

這段好人好事佳話引來大量網民留言，「好人好事」、「路不拾遺，物主又搵得返，雖然好小事，但好暖心」、「做得好，好彩搵得返」。

（Facebook群組「將軍澳主場」）

其他報道：好人好事｜港鐵遺環保袋 女兒代母求助 陳卓賢Ian歌迷助尋回

「大頭蝦」遺下忘個人物品，總希望能有好心人幫忙尋回。早前1名女生在網上求助，表示其母親日前乘搭港鐵屯馬綫，「將一袋紅白色的環保袋用一個勾勾在近門口位的位置」，並在元朗站下車，卻忘記帶走環保袋。女生指內有母親用心烹調的食物，不過「年紀大一時大意忘了拿走」，希望有好心人發現。最終真的有人回應帖文，更指出環保袋下落，而對方則是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌迷。



樓主公開求助後，有好心人上載圖片，圖中紅白色環保袋高度吻合樓主形容，表示已經將環保袋放到朗屏站客務中心，樓主聞訊感激，表示已經取回。（threads@hellosss_0609圖片）

網民留意到好心人是歌手陳卓賢（Ian）的歌迷，笑言「原來係陳太，難怪咁好心地」、「祝你多啲見到Ian」。（ig@iancychan）

全文：好人好事｜港鐵遺環保袋 女兒代母求助 陳卓賢Ian歌迷助尋回