慈雲山麥當勞背心男除鞋晾腳+撩鼻屎！外貌震驚網民︰火雲邪神2.0

到餐廳用膳時，應理注意個人衞生與禮貌。有香港男子在Facebook群組「慈雲山資訊交流」上載1張照片，可見拍攝地點是該區1間麥當勞分店，有1名身穿白色背心和灰色短褲的男子坐下脫鞋，然後將雙腳放在對面座位，左手手指插入鼻孔，樓主形容對方「鼻屎仲要係周圍彈」。



1名身穿白色背心和灰色短褲的男子坐下脫鞋，雙腳放在對面座位，左手手指插入鼻孔。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

網民廿驚訝：以為係火雲邪神

帖文引來許多網民討論，有人揶揄「體諒吓鑛埸工人」、「帶外來食物喎」、「點解無人請佢走？」。亦有人留意到該男子的外貌，形容像周星馳電影《功夫》中的角色「火雲雅神，「造型咁似火雲邪神」、「以為係火雲邪神」。

許多網民留言指「體諒吓鑛埸工人」、「帶外來食物喎」、「造型咁似火雲邪神」、「點解無人請佢走？」。（《功夫》截圖）

網民籲即時向職員反映

有網民表示，如果遇到同類情況，其實可以即時通知職員處理。

麥當勞顧客如需協助，可以即時向職員或經理求助。（示意圖/資料圖片/非涉事分店）

（Facebook群組「慈雲山資訊交流」）

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有什麼比晾腳放到1個座位上更差？就是一口氣把雙腳晾放到2個座位上！本港有男生在Facebook群組「深水埗街坊會」上載1張照片，可見1名大叔身穿紅色短袖上衣和淺啡色短褲，戴上鴨舌帽和背着斜孭袋，坐在九巴上層最後一排中間位置，該座位對着通道，他脫下淺色洞洞鞋（窿窿鞋），繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。當時大叔雙手交叉抱在胸前，頭部側向一邊，相信正在閉目休息，狀甚舒適，而附近沒有其他乘客。



中年男坐在九巴上層最後一排中間位置，脫下淺色「窿窿鞋」，繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

網民笑言似《大內密探零零發》劉以達：大夫

許多網民同樣笑言「等緊你埋去……影」、「係唔係昏迷？盡好市民責任」、「《大內密探零零發》劉以達：大夫」。

樓主笑言中年男「姿勢100分」，許多網民同樣笑言「《大內密探零零發》劉以達：大夫」。（《大內密探零零發》截圖）

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