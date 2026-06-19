後座大媽伸腳穿空隙放前凳！前方乘客驚見人腳　網民炮轟︰好嘔心

乘搭公共交通工具時，不應將腳放在其他座位上，但相關行為從來沒有停止過，甚至愈做愈離譜。有網民在Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」上載一張照片，顯示樓主乘搭巴士坐在左邊座位，右邊空位離奇多了一隻人腳，右腳趾甲搽了紅色趾甲油，而且戴上趾環，相信後方大媽發現座位有空隙，所以伸進去「晾腳」，直穿空隙，因而被樓主發現，於是拍下公審，無奈表示「在線等，點部署」。



網民建議：扮嘔，吐痰

帖文引來許多網民留言，「滴一滴口水落去，佢話你，你話『我冇向後吐口水喎？』」、「用打火機燒佢」、「扮嘔，吐痰」、「好嘔心」，亦有人稱「張相幾年前㗎喎」。翻查該張相片，的確在多個社交媒體瘋傳，但無交代事發日期和地點。

後方大媽發現座位有空隙，所以伸進去「晾腳」，直穿空隙，右腳趾甲搽了紅色趾甲油，而且戴上趾環。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」圖片）

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾行為

九巴官網列明，根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

許多網民大呼嘔心。（AI生成圖片）

（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

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任何人乘搭公共工具，必須善待公共設施，保持公德心！本港1名男生在Threads發文表示，日前乘搭九巴時，見到1名阿伯坐在下層近車門位置，右腳脫下拖鞋，連同穿着拖鞋的雙腳，一併抬高擱在扶手上。只見阿伯的腳趾甲呈灰黑色，旁邊放有拐杖，他正手持紙巾似在抹手，畫面看來有欠衛生。樓主表示，自己忍不住走近直斥「伯伯，呢條叫扶手，知唔知咩係扶手？」，樓主上載現場照片，但未有交代到阿伯有何反應。



1名阿伯坐在九巴下層近車門位置，右腳脫下拖鞋，連同穿着拖鞋的雙腳，一併抬高擱在扶手上。（Threads@aptal.jaii）

九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份。（資料圖片）

全文：九巴阿伯赤腳+拖鞋踩扶手！男乘客斥責 九巴列明不得做煩擾行為