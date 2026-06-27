黃埔AEON麵包店有老鼠！目擊者驚呼嘔心　集團回應：棄包兼捕鼠

顧客購買食物，最重視莫過於食物安全和衞生。Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」近日流傳1張照片，可見麵包店內1個焗盤架上擺放多盤麵包及糕點，其中最上層焗盤有1隻老鼠探頭而出，焗盤表面有長期使用的痕跡，令人關注店內衞生及食物安全。樓主指出事發現場是區內AEON麵包店，形容「好嘔心呀」。



樓主指出事發現場是黃埔區內AEON麵包店，焗盤有1隻老鼠探頭而出。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

網民嘲諷：五星級大鼠

帖文引來許多網民留言，「寵物共融？」、「米奇形狀麵包？」、「專員試食中」、「五星級大鼠」、「好食佢先會喺度」。

AEON通知分店即日棄置所有相關麵包 進行深層清潔和捕鼠驅鼠

AEON回覆傳媒查詢時表示，得悉有關照片後，已即時通知相關分店作出跟進，包括即日棄置所有相關麵包、進行深層清潔，並採取捕鼠及驅鼠措施。AEON強調，高度重視店舖及產品質素，會持續加強衛生管理，確保為顧客及員工提供安全、衞生的購物及工作環境。

AEON集團經營超市和麵包店業務。（示意圖/資料圖片/非涉事店舖）

可被罰款1萬元 監禁3個月

根據本港法例第132章《公眾衞生及市政條例》，任何從事食物業的人士，包括新鮮糧食店，不得明知而容受或准許任何食物業處所內有老鼠或昆蟲存在，而且必須採取一切合理所需措施保護食物，以免食物受污染或變壞。經營者亦必須時刻保持食物業處所各部分清潔、維修妥善和狀況良好。違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。

樓主形容「好嘔心呀」。（《這個夏天有異性》截圖）

食環署有權作出封閉令 立即封閉處所

持牌人或持證人若被定罪、違反牌照或許可證條件，食物環境衞生署亦會根據既定機制記分、發出口頭及書面警告，以及暫時吊銷或取消有關牌照或許可證。若處所情況構成對健康的即時危害，食環署亦有權作出封閉令，立即封閉有關處所。

（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）

其他報道：天降巨鼠！天水圍餐廳桌面驚現 食客紛走避 店員淡定拿1物制服

外出用膳除了要留意食物有否暗藏昆蟲等異物，還要時刻留意頭頂有否異動？近日網上流傳影片，天水圍嘉湖新北江商場1間台式餐廳「天降巨鼠」，有食客用膳期間，1隻如成人手掌般大的巨鼠突然從天花板墜落餐桌上，嚇得食客四處走避，下秒餐廳店員淡定拿出1物，成功制服巨鼠。



近日網上流傳影片，天水圍嘉湖新北江商場1間台式餐廳「天降巨鼠」。（網上影片截圖）

該隻巨鼠如成人手掌般大。（網上影片截圖）

餐廳店員冷靜地拿起1塊老鼠膠，以迅雷不及掩耳的速度，精準拍在老鼠身上。（網上影片截圖）

老鼠繼續未有移動身體，拍攝影片的男子高呼「嘩，離晒譜」。（網上影片截圖）

全文：天降巨鼠！天水圍餐廳桌面驚現 食客紛走避 店員淡定拿1物制服