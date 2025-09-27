嘔！港鐵男搭車廂挖鼻孔「將鼻屎揩落扶手」　網民認出慣犯斥缺德

搭乘交通工具時「勿亂摸」！近日有女網民在社交平台公審，指乘搭港鐵時在車廂目擊1名男子當眾挖鼻孔，然後將鼻屎「揩」到扶手上，讓平日喜歡倚靠扶手的她崩潰斥「好核突」。有網民批評男子行為缺德，「明明可以喺屋企做嘅事係要出街先做，仲要周圍彈」，並呼籲他人「要養成掂完扶手就搓手嘅習慣」；亦有人認出男子是「慣犯」，「我都撞過佢，喺正我隔籬抹啲口水落條柱到」。



有男子搭港錢時在車廂當眾挖鼻孔，將鼻屎黏到扶手上。（「threads＠ying_ncy」影片截圖）

巴裔男搭港鐵挖鼻孔 再將鼻屎揩落扶手

該名女乘客在threads帳號「ying_ncy」上傳影片，片中所見在港鐵車廂內，有名男子當眾伸出手指挖鼻孔，他查看一下手指後，非常順手地將鼻屎「揩」到旁邊扶手上，直擊這一幕的樓主更形容「佢已經抹咗好多次」，令平日喜歡倚靠扶手的她大感嘔心，驚呼「好核突」。

男子在車廂當眾挖鼻孔。（「threads＠ying_ncy」影片截圖）

男子在車廂當眾挖鼻孔。（「threads＠ying_ncy」影片截圖）

他之後查看一下手指的鼻屎。（「threads＠ying_ncy」影片截圖）

他再將鼻屎黏到扶手上。（「threads＠ying_ncy」影片截圖）

網民被嚇怕：以後唔挨（扶手）啦

網民狠斥男子行為嘔心，「真係好X討厭」、「核突到」、「明明可以喺屋企做嘅事係要出街先做，仲要周圍彈」、「我好唔明白點解啲人咁鍾意搭車撩鼻屎？點解會覺得呢啲（行為）適合喺公眾地方進行」、「唔知地鐵有無定期消毒」、「以後唔挨啦」。有留言表示曾在深水埗遇到片中男子，亦有人曾目擊對方缺德舉動，「我都撞過佢，喺正我隔籬抹啲口水落條柱到」。

缺德行為時有發生 網民籲：掂過扶手一定要洗手

另有網民分享曾遇過不少無品行為，「我琴日見到一個印巴籍小女孩，不斷喺度舔條柱，佢阿媽望住都無叫停佢」、「就係因為有呢啲X街，我上次搭地鐵嗰陣時一嘢捉落個扶手度，心諗點解濕嘅，一睇成手都係鼻涕，嬲X到即刻落車衝去洗手間洗到個手甩皮」，故呼籲他人要注意個人衛生，「要養成掂完扶手就搓手嘅習慣」、「扶手真係好污糟，掂過一定要洗手」、「搭地鐵除咗鞋底掂到架車之外，其他地方都盡量唔掂，要扶就用車站顯示板當扶手」。

（threads＠ying_ncy）