勞力士遭實習生誤當垃圾丟！公司要求全額賠償　1關鍵判賠¥1.3萬

實習生誤將勞力士手錶（Rolex）當垃圾丟，企業管理鬆散同樣難辭其咎!內地1名大學生在上海某商貿公司實習，負責收件拆件，某日拆包裹只見1節錶鏈和1張保養卡，意識到手錶可能丟失後，他第一時間向公司負責人匯報並按其要求在包裹上貼上「沒表（錶）」的標籤。事後，實習生又將包裹實拍圖片發送至公司通訊群組，惟無一人回覆跟進此事。2日後，1名合作商向公司詢問手錶一事，原來該包裹是他寄過來裝配的勞力士手錶，價格高達6.5萬人民幣（約7.5萬港元）。



公司急查閉路電視確認情況，發現實習生當時未拆開內含手錶的充氣墊檢查就將其連同包裹當垃圾丟棄。眾人到垃圾站搜尋卻一無所獲。公司先行賠償合作商全額損失後，起訴實習生追討全款。法院認為雙方均存在重大過失，最終裁定實習生只需賠付1.3萬人民幣（約1.5萬港元）。



朱某在上海某商貿公司實習，負責收件拆件，某日拆包裹只見1節錶鏈和1張保養卡。（AI生成圖片）

拆件只見錶鏈 上報公司無人跟進處理

據《九派新聞》報道，大學生朱某到上海某商貿公司實習，負責接收、拆解包裹，日薪為180人民幣（約207港元）。事發於2024年7月9日下午4時許，朱某拆解包裹時發現裡面僅有1節錶鏈和1張保養卡，察覺物品缺失後，他第一時間向負責人張總報告。隨後朱某按張總的要求在包裹包裝袋上貼上「沒表（錶）」的標籤，並在公司通訊群組發送該包裹內部物品的實拍圖片。該群組除張總外，還有多名公司員工，無一人回覆、跟進及核查此事。

朱某在公司通訊群組發送該包裹內部物品的實拍圖片，但無一人回復、跟進及核查此事。（AI生成圖片）

CCTV揭未拆充氣墊誤扔手錶

2日後合作商王總主動聯繫朱某任職的公司，詢問是否收到手錶包裹，指他之前將勞力士手錶及錶鏈郵寄給他們幫忙裝配。公司立即調閱閉路電視畫面，發現朱某拆解包裹時並未檢查內含手錶的充氣防護墊，而是直接將它塞進包裹一同丟棄。

尋錶無果公司賠¥6.5萬 起訴實習生索賠

其後朱某與公司前往垃圾場尋找包裹但一無所獲。朱某主動向王某表示願意賠償卻被告知該手錶價格高達6.5萬人民幣。最終公司先出面賠償王某6.5萬人民幣，再起訴向朱某追償6.5萬人民幣。

法院認為，公司管理層不跟進處理、採取補救措施，造成無可挽回的後果，亦存在重大過錯。（AI生成圖片）

法院認為，公司管理層不跟進處理、採取補救措施，造成無可挽回的後果，亦存在重大過錯。（AI生成圖片）

雙方均有重大過錯 法判實習生賠償¥1.3萬

法院審理認為，朱某未拆開充氣包裝檢查就將其丟棄，導致物品丟失，存在重大工作失誤，需承擔相應責任。不過，朱某發現包裹異常後已及時向公司反映並在公司通訊群組內上傳現場圖片，公司管理層不跟進處理、採取補救措施，造成無可挽回的後果，亦存在重大過錯。綜合情理，法院最終判決朱某賠償公司1.3萬人民幣。

其他報道：返工每日去廁所逾2小時 實習生斥公司扣薪 網民反嘲：薪水小偷

上班時人有三急很正常，但因去廁所而扣薪金又是否合理呢？台灣有網民發文大呻，指自己進1間公司當實習生，發現離奇被扣工資，一問之下才發現公司查看閉路電視，指他花太多時間上廁所，扣除正常每天上1小時的去廁所時間，仍需扣除他的工資。



樓主後來坦白透露，自己的薪金是按時薪計算，而公司算出他１個月上班22天，共花了49.5小時上廁所，但他直斥公司不能限制去廁所的時間，考慮會作出投訴。然而，網民隨即算出樓主平均每天花2.25小時上廁所，反過來嘲諷諷他是「薪水小偷」，又質疑如果腸胃有問題應盡快求醫，對他被扣薪的事毫不同情。



台灣1名實習生透露，自己因為上廁所太久而被公司扣薪。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名實習生在fb群組「爆怨2公社」發文，稱自己因為上班去廁所而被扣工時，質疑公司這樣做是否合法。他提及自己去到某機構實學習，工資是按時計算，上個月工作了22天，總時數應當是195小時，以時薪160元台幣計算，工資應該是31200台幣，但早前他拿到扣除勞健保的工資，最終落袋的只有25822台幣，即無故被多扣薪水，而他向公司了解後，發現被扣了27.5小時的上廁所時間薪金（27.5 x 160=4400元台幣），而公司解說計算方法後，令樓主大感不滿。

網民發現公司因為上廁所時間扣了他的人工，令他大感不滿。（fb群組「爆怨2公社」圖片）

實習生上班期間上廁所太扣被扣薪：



+ 7

樓主重申自己腸胃的確不好，但質疑公司「憑什麼限制別人上廁所的時間」，又批評公司會強迫員工加班，「我都沒說什麼了」。他訴說自己第一次實習就被人扣錢，整個人不知所措，「然後我父母也他X的叫我默默承受說忍耐就好」，只是叫他以後去廁所不要太久，「我以後直接拉在褲子上，臭死他們是不是，我真的很傻眼。」

全文：返工每日去廁所逾2小時 實習生斥公司扣薪 網民反嘲：薪水小偷