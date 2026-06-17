驚險！中大學生飯堂高處木板跌落用餐區　學生險中招　附中大回應

香港中文大學校園內有多間學生飯堂，以優惠價錢提供食物，是不少學生用餐首選。惟近日有網民在社交平台分享影片，稱日前在崇基學院學生膳堂，俗稱「CC Can」的飯堂內用膳，而位於大約4米高位置的冷氣機出風口木板，忽然直接墜落飯堂地上，事發時有多人正在用餐，亦有學生坐近事發位置而險些「中招」。樓主和一眾網民紛紛表示非常驚險，認為如果有人被砸中，後果不堪設想。



中大回覆《香港01》查詢時表示，2026年6月14日，崇基學院眾志堂學生膳堂一塊用作裝飾的冷氣出風口木板墜落，事件中無人受傷。中文大學物業管理處每年會做定期目視檢查，並未發現有任何異樣，事後該處已全面檢查其他木板，檢查後確認全部安裝穩固。眾志堂學生膳堂的週年維修工作正按原有計劃進行中。



事發於香港中文大學崇基學院學生膳堂，位於大約4米高的冷氣機出風口木板，忽然直接墜落飯堂地上，當時有多名學生正在用餐，幸無人被砸中。（影片截圖）

1塊冷氣機風口的分隔木板，從大約4米高的位置墜落地上。（影片截圖）

幸該位置沒有人，因此未有人被擊中或受傷。（影片截圖）

木板墜落位置附近有學生正在用餐，事後立即起身走開。（影片截圖）

木板墜落飯堂 目擊者：砰一聲跌咗落嚟

樓主在Threads上發文，表示日前在中文大學的崇基學院學生膳堂用餐，其間目擊1塊冷氣機風口的分隔木板，「砰一聲跌咗落嚟」，所幸沒有人坐在正下方，因此未有人被擊中或受傷。樓主不禁慨嘆，未想到現在吃飯都如此危險。

據樓主分享的影片顯示，樓主坐在飯堂下層中間位置，事發位置為學生膳堂靠近露天茶座的一邊，木板原本大約在４米高，墜落的位置附近有2組學生正在用餐，事後立即起身準備離開。

樓主和一眾網民紛紛表示事件非常驚險。（影片截圖）

根據崇基學院網頁的崇基快訊，日前發出通告表示眾志堂學生膳堂（地下及一樓），將於6月22日至28日進行週年維修，膳堂於維修期間將暫停營業，膳堂服務會於6月29日起恢復正常。

睇多啲：港人家庭移居福岡！入住3日屢被鄰居投訴太大聲 暴雨下狼狽遷出

房屋隔音問題不佳，實在令人困擾！有移居日本的港媽在社交平台發文，分享4年前剛到埗福岡時，因為噪音問題屢次被樓下鄰居投訴，最終只是入住公寓3日2夜，便需要在暴雨下被迫遷出。事件引來網民熱議，指當地其實「好多規矩」，認為只適宜旅遊不宜居住。



有港媽指因丈夫工作關係全家移居福岡，卻因噪音問題被鄰居投訴，入住公寓3日便需遷離。（AI生成圖片）

丈夫工作關係 港人家庭移居日本福岡

該移居日本4年的港媽近日在threads帳號「fukuoka.finds.jp」發帖，透露因為丈夫工作關係，舉家於2022年移居到日本福岡市，但形容剛到埗2個月「已經搬過2次屋，住過3間屋」，直言「而家諗返起都覺得好大壓力」。

屢被樓下鄰居投訴「太大聲」

樓主透露，他們一家3口當時因為居住由丈夫公司幫忙租下、沒有電梯的「Studio Flat（開放式單位）」，所以丈夫需要獨自搬運多件行李至3樓。她續稱，入住首日只是「用返香港人聲線、正常喺屋企行路、小朋友玩嘅聲音、開埋篋整理行李」，詎料翌日便收到樓下鄰居向物管公司投訴，再向丈夫公司反映，被告知若然再次接到投訴，全家便需要搬走。

全文：港人家庭移居福岡！入住3日屢被鄰居投訴太大聲 暴雨下狼狽遷出