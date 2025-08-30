偷用ChatGPT寫程式！實習男大生遭怒炒　HR網上公審因1句話遭鬧爆

誠信在職場上非常重要，一旦缺乏信任，隨時會遭到解僱。有在人事部工作的網民發帖表示，其工程公司今年聘請實習生，經理強調所有程式編碼「必須要自己寫，絕對唔可以用AI」，但其中1名男生卻使用ChatGPT，而且留下明顯痕跡，樓主獲授權處理事件，便直接將該名男生解僱，對方哭訴「只係想快啲搞掂，唔係有心呃公司，俾次機會」，但樓主拒絕。該男生其後向教授求幼，表明失去實習機會隨時令他無法如期畢業，但樓主反問「如果佢份畢業論文係抄返嚟嘅，你會唔會俾佢畢業？」。



樓主事後除了在網上講述事件之外，更以「唐仔」揶揄該名男生，將對方視為唐氏綜合症病人，這種做法反而引來大量網民的反感，「做錯還做錯，但唔使咁人身攻擊」、「都被你炒咗，唔使咁踩人」、「佢有錯，你可以炒，唔需要咁樣貶低」。



樓主其後另發帖文道歉，同時指出該名男生的確做錯，但罪不致死，所以轉介對方前往其他公司，希望男生「可以喺另一處地方重新開始，但要帶住呢次教訓去做人」。



該名實習男生被發現用ChatGPT撰寫程式編碼，結果被解僱。（AI生成圖片）

實習生用ChatGPT撰寫程式編碼遭解僱

樓主在Threads發文表示自己在1間工程公司的人事部工作，公司今年聘請實習生，工作首天，經理已經表達清楚，不得使用AI撰寫程式編碼。惟聘用實習生第3天，經理發現其中1人的「功課」明顯有ChatGPT痕跡，於是交由樓主處理。樓主「直接叫佢執嘢走，公司唔會簽佢份實習報告」，男生立即哭訴「只係想快啲搞掂，唔係有心呃公司，俾次機會」，但樓主拒絕。

教授助求情不果

事後男生向教授求助，打算動之以情，稱解僱會令到「學生前途會就咁玩完」，但樓主反問「如果佢份畢業論文係抄返嚟嘅，你會唔會俾佢畢業？」，令到教授啞口無言。

樓主直接解僱，男生立即哭訴「只係想快啲搞掂，唔係有心呃公司，俾次機會」，但樓主拒絕。（AI生成圖片）

樓主質疑涉及人命傷亡

樓主在文中強調，「做工程嘅，今日你用AI寫一段你唔明嘅code，他日呢段code可能會寫入1棟大廈、1座橋、甚至係1部飛機入面。到時出咗事，邊個負責？」，該名男生無法完成實習，最多就不能如期畢業，但如果今次讓他蒙混過關，日後可能「會有幾十、幾百人，因為佢呢種『貪方便』嘅心態而喪命」、「喺工作上，冇誠信，就係死罪」。樓主更強調沒有摧毀對方前途，「只係提早話俾佢知，佢呢種性格，根本唔應該有前途」。

樓主指「唐氏唔係大晒」捱罵

樓主其後在文中提及「唐氏唔係大晒」、「唐仔」等，顯示把該名男生視為唐氏綜合症病人，這種比喻引來許多網民批評，指出「有錯還有錯，唔使咁踩人」、「有冇諗過唐氏綜合症病人感受」、「佢錯得過份，你鬧得更過份」。

男生獲安排到其他公司進行面試。（AI生成圖片）

男生獲安排前往其他公司進行面試

樓主事後另發帖文，表示自己因事件而感到憤怒，但的確不應如斯形容該名男生，「為呢樣嘢誠心道歉」。至於該名男生下場，樓主強調不會令對方永不翻身，事後後和經理商量過，他們介紹數間相熟公司給教授，強調「我哋唔會請佢，但唔代表佢冇其他機會，你叫佢去試下，見工嗰陣誠實啲，認咗自己衰咩，睇下人哋點睇」，最後該名男生有另1個面試機會，如果一切順利，對方可以在下1個學期完成實習，如期明年畢業。

樓主希望男生緊記教訓

樓主再次強調「喺我哋呢啲對安全同誠信有絕對要求嘅地方，佢一定要被拒絕，要俾佢知道有啲底線係唔可以掂嘅」，但對方只有大約20歲，沒有必要完全封殺，希望對方緊記今次教訓。

（Threads）