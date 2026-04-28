日婦患癌仍與姦夫私會　瞞夫出軌26年被揭　情夫竟稱「普通朋友」

日本大叔綠了26年才知真相，法庭上情夫一句話更氣人。



2024年秋天，日本一位中年大叔的生活徹底塌了。不是公司倒閉，不是房子燒了，而是他女兒在媽媽手機裏翻出了個驚天秘密——她媽跟別的男人好了整整26年。

示意圖（Unsplash@Sandy Millar）

事情得從那年10月說起。妻子碰上電信詐騙，被騙走一筆錢。女兒為了查清來龍去脈，拿過媽媽的手機翻聊天記錄。翻着翻着，不對勁了：裏面全是一個叫「隆」的男人的曖昧對話，還有一堆親密的照片，時間跨度從1998年一直到2024年。女兒當場就懵了，拿着手機質問媽媽。媽媽沒扛住，全招了。

是，我和隆在一起，從1998年就開始了。

丈夫聽完崩潰了，他想破腦袋也沒想到，自己每天上班賺錢養家，老婆居然揹着他跟別人好了二十多年。更扎心的是，這段婚外情不是偷偷摸摸幾次就完了——從2002年秋天開始，隆和妻子每個月至少見一次面，地點不是酒店，就是家裏，甚至還跑到別墅去。每次偷情都跟做賊似的，可偏偏沒被抓住過。

2013年，妻子查出子宮頸癌，做了手術。身體吃不消了，兩人就暫停了肉體關係。可精神上呢？一點沒斷。照樣一起出去旅行，關起門吃飯，聊得火熱。隆在法庭上還狡辯說：

她做完手術我們就只是普通朋友了，肉體關係早就結束。

妻子自己也說2013年後就沒有身體接觸了。可法院認定，2013年之後兩人依然揹着家人單獨旅行、吃飯，2024年妻子跟女兒坦白的時候說得清清楚楚：「交往一直在繼續。」所以，這段婚外情在法律上被認定為持續了整整26年，一直到2024年底才曝光。

丈夫知道真相後，整個人都快崩潰了。他既生氣又憋屈，可考慮到女兒的感受，他沒有大吵大鬧要離婚，而是選擇了一條更體面的路——打官司，告那個叫隆的男人，索賠1.1億日元（約541萬港元）。

結果呢？東京地方法院最後判下來：隆賠200萬日元（約10萬港元）的慰謝金，再加20萬日元（約1萬港元）律師費，總共220萬日元（約11萬港元）。

1.1億變220萬。為什麼差這麼多？因為日本的慰謝金制度跟我們理解的精神損失費不完全一樣。法官判案的時候會看幾個關鍵點：兩口子沒離婚，家庭沒徹底散；2013年後肉體關係雖然斷了，但精神上的糾纏一直在；丈夫的事業也沒受到什麼實質影響。這套制度說白了就是既要給點補償，又不想把法律的手伸得太長。

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其實這種長年婚外情在日本還真不算稀奇事。有調查數據顯示，日本已婚女性的出軌率高達36.2%，男性更誇張，接近60%。甚至有專門幫人調查出軌的「徵信社」，滿大街都是。日本社會管那些白天送走老公、下午偷偷約會的家庭主婦叫「平日晝顏妻」——晝顏是一種白天開花、傍晚凋謝的花，比喻這些主婦白天的「第二張臉」。

為什麼會這樣？很多日本家庭是典型的「男主外、女主內」，丈夫天天加班到半夜，回到家倒頭就睡，跟老婆說不上幾句話。妻子一個人帶孩子、做家務，日子長了孤獨感能把人逼瘋。一旦有個男人對她噓寒問暖，很容易就陷進去。更誇張的是，日本還有人妻組成的「不倫互助會」，成員互相打掩護、借衣服、幫忙做飯，就為了能安心安全地出軌。有成員甚至直言：「出軌對我們來說是必要的邪惡。」

說回這個案子，220萬日元，法官覺得夠了。可對那個被綠了26年的丈夫來說，這錢買不回信任，也買不回那二十多年稀裏糊塗的婚姻。

換成你，你能忍嗎？

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