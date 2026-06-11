日17歲女圍毆勒索前男友15萬円被捕　竟是「詢問ChatGPT」起歹念

人工智能（AI）時代來臨，不少人將其應用到生活中，然而不時傳出相關爭議。日本近期就有名17歲的女高中生勒索前男友15萬日圓（約7,300港元）被捕，警方調查後發現建議這名女高中生實施勒索的友人竟曾使用ChatGPT、詢問如何計劃。目前涉案人員全遭到逮捕。



日女高中生勒索前男友 竟是聽信ChatGPT

《TBS》報導，這一事件發生在東京八王子市，前述17歲女高中生A與受害者B曾是情侶關係，A今年1月不滿B在交往期間曾觸碰到自己妹妹的腿，某天找來另外4人（3女1男）助陣，除了毆打B導致其臉部受傷外，還向他勒索15萬日圓。

日本近期有名17歲的女高中生勒索前男友15萬日圓（約7,300港元）被捕，警方調查發現建議這名女高中生實施勒索的友人曾使用ChatGPT詢問如何計劃。（圖/翻攝自YouTube@@ntv_news）

建議勒索的1名同夥曾使用ChatGPT詢問計劃：

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根據東京警視廳的說法，A之所以會實施整個計畫，主要是她的1位同夥在犯案前曾就「未成年人遭到猥褻要怎麼處理？」一事詢問ChatGPT，得到的回應是「私下和解金額至少要15萬日圓」，包含A在內的5人才會以此為由、向B勒索錢財。

目前東京警視廳已將涉案5人逮捕，其中4名女生基本承認了指控，唯一1名男生則部分否認。

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