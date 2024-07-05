28歲女子與已婚上司發展不倫戀　終被正宮發現　卻揭發更驚人真相

撰文：聯合新聞網
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有時會發生外遇行為的人，並不會只發生一次外遇。

這樣的人在打破界線之後，有可能會累犯一再出軌，或是同時和許多人一起發生關係。

早前日本媒體，就報導一則這樣的案例。

日本媒體「ananweb」報導了一位化名紗英的28歲女性與上司發展不倫戀的故事（ananweb截圖）
日本媒體「ananweb」報導了一位化名紗英的28歲女性與上司發展不倫戀的故事（ananweb截圖）

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根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名紗英的28歲女性，當初某次在轉職後，認識一位40多歲的男性上司。

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這位上司是她喜歡的類型，特別是聲音的部分，每當上司一開口講話，總是讓她心跳不已。不過對方已經結婚了，紗英自己也有男友。

有一回，兩人一起加班的深夜，上司於是主動邀請紗英去吃飯，由上司買單。幾天後紗英以回禮為由，邀請上司用餐。

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兩人這樣多次往來，彼此間感情越來越親密，最後終於是發展成了外遇關係。往後每一到兩週，彼此就會相約一次。

上司告訴紗英，自己和妻子的關係不睦，有一天會和妻子離婚，改與紗英一起，這又讓紗英暈船，想像未來和上司結婚的生活。

不料某天，上司突然緊急聯繫她，表示和紗英的外遇關係東窗事發，已經被老婆發現了。

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原先紗英天真的以為既然如此，上司剛好能直接離婚，和她結婚就好。不料上司老婆透過徵信社抓到外遇，且除了紗英之外，還拍到上司與其他女同事在一起的照片，才讓紗英發現原來除了她以外，上司還同時劈腿其他人。

最後，上司因此被調職到其他地方，紗英則是選擇辭職，草草結束了這段感情。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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