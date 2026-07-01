女子去酒吧遭陌生男投偉哥！警指「無犯罪事實」不立案　她誓追究

安徽滁州發生1宗恐怖的酒吧下藥事件！1名女子與朋友到酒吧消遣時，遭1名陌生男子搭訕並進行性騷擾。閉路電視拍到，男子趁女子去洗手間之際，涉嫌將壯陽藥「偉哥」偷偷倒入其酒杯中，女子喝後發現杯底有粉紅色凝膠，隨即報警。



當地警方最初以「無犯罪事實」為由不予立案，並協調雙方以1.3萬人民幣（約1.5萬港元）達成和解。惟女子事後諮詢專業律師後，堅信陌生男下藥的行為已涉嫌犯罪，隨即撤銷和解協議，並退還全部賠償金，誓言要透過法律程序追究到底。



程女去洗手間期間，韓男涉嫌將壯陽藥「偉哥」偷偷倒入其酒杯中。（AI生成圖片）

涉事男子性騷擾 摸女子大腿和雙手摟腰

據《荔枝新聞》報道，事發於今年3月12日，事主為姓程女子，她當晚與朋友在安徽滁州某酒吧消遣，其間1名陌生男子上前搭訕勸酒，隨即更叫來姓韓男子加入。韓男在未經程女同意下，強行坐在程女身邊，更公然摸其大腿及雙手摟腰，程女受驚下隨即將韓男推開。

韓男拿出1袋英文包裝的藥物向程女展示，程女即時用手機翻譯掃描，發現藥物內含有100mg的西地那非，即「偉哥」的成分。（《荔枝新聞》影片截圖）

趁女子去洗手間之際向酒杯下藥

程女在酒吧期間曾上洗手間，而回來後韓男拿出1袋純英文包裝的藥物向程女展示，程女即時用手機翻譯掃描，發現藥物內含有100mg的西地那非，即「偉哥」的成分。韓男要求程女繼續喝酒，她表示「我喝了一口，然後就倒了」，經查看酒杯後，「發現這個杯子裏面有粉色凝膠樣的東西，所以報警了」。酒吧內的閉路電視畫面顯示，韓男趁程女去洗手間之際，偷偷將壯陽藥「偉哥」倒入其酒杯中，並在程女回座前倒滿酒杯掩飾。

在警方調解下，雙方簽署了調解協議，韓男需向程女賠償1.3萬人民幣（約1.5萬港元）。（《荔枝新聞》影片截圖）

程女事後諮詢律師，確認韓男的行為已涉嫌觸犯刑法，程女隨即撤銷協議，並退還全部賠償，誓要追究。（《荔枝新聞》影片截圖）

警方以「無犯罪事實」為由不予立案

滁州市公安局琅琊分局最初以「無犯罪事實」為由不予立案；而在警方調解下，雙方簽署了調解協議，韓男需向程女賠償1.3萬人民幣（約1.5萬港元）。程女事後諮詢律師，確認韓男的行為已涉嫌觸犯刑法，程女隨即撤銷協議，並退還全部賠償，誓言要透過法律程序追究到底。

程女事後諮詢律師，確認韓男的行為已涉嫌觸犯刑法，程女隨即撤銷協議，並退還全部賠償。（《荔枝新聞》影片截圖）

涉事男辯稱：我跟她開玩笑

韓男在接受採訪時表示，自己不認識程女，是朋友先去搭訕的，他更辯稱「這個藥我拿出來的時候她都看到了，就是果凍」、「我跟她開玩笑說倒杯子裏面，你嘗一下，她喝了一口吐了，就報警了」。他強調現在一切交由法律程序處理，該怎樣就怎樣。

滁州市公安局琅琊分局起初以「無犯罪事實」為由不予立案。（《荔枝新聞》影片截圖）

網民質疑：都下藥了還沒有犯罪事實？

事件上傳到社交平台後引起網民熱議，不少人指責男子「這麼愛開玩笑進監獄開去」、「這男的說的這麼雲淡風輕，肯定不是第1次這樣做了」、「好人出門會隨身攜帶偉哥嗎？」。有不少網民質疑警方不立案的決定，「都下藥了還沒有犯罪事實？」、「不予立案？」、「警方竟然直接把人放走了？」。

（《荔枝新聞》）

其他報道：女子住酒店半夜驚見陌生男站床頭！房無防盜鎖 酒店提賠1晚房費

獨自出門住酒店時，一定要提高警惕！內地1名女子入住酒店，獨自睡覺到半夜時，突被沙沙聲吵醒，睜開驚見1名陌生男子站在床頭。女子嚇得大聲尖叫，隨即大聲斥責將該名男子趕走。



據悉事發當晚房門是關閉狀態，而涉事酒店並未安裝防盜鎖，事後向女子提出賠償1晚房費，警方已介入調查。



內地1名女子入住酒店睡覺時被沙沙的動靜吵醒，睜開眼竟看到1名陌生男子站在床頭。（網上影片截圖）

女子被嚇得大聲尖叫，並當即呵斥他立即出去，隨後男子離開房間。（網上影片截圖）

女子入住酒店半夜遭陌生男子站床頭

據《羊城晚報》報道，有網民在社交平台控訴，自己在福建福州倉山區半島城市酒店入住時，半夜有陌生男子闖入房間。當事人郭女士表示，事發於5月31日凌晨3時許，她正獨自在酒店房間內睡覺，身旁突然傳出沙沙聲響，她被吵醒後睜開眼，驚見1名十分高大的男士站在床頭。

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