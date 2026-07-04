23歲唐氏兒爺爺葬禮淚崩　自小由爺嫲養大　曾被斷言活不過3個月

痛失至親的悲傷難以言喻。山東1名23歲患唐氏綜合症的男子在爺爺葬禮上泣不成聲，他懵懂不解生離死別，終日哭盼爺爺歸來。其表姐向內媒透露，表弟自幼因父母離異而跟爺爺奶奶生活，他出生時被認定活不過3個月，但仍被爺爺養大到23歲，上個月父親離世，現在爺爺又走了，將來要和嫲嫲相依為命。



浩浩出席爺爺葬禮時崩潰大哭。（抖音＠浩浩與奶奶的小日子影片截圖）

浩浩出席爺爺葬禮時情緒激動、崩潰大哭。（抖音＠浩浩與奶奶的小日子影片截圖）

山東唐氏兒出席爺爺葬禮嚎啕大哭

據《九派新聞》報道，事發於6月27日，山東23歲唐氏症患者浩浩出席爺爺葬禮時情緒激動、崩潰大哭。其表姐丁女士拍下當時情況上傳至抖音，隨即引網民廣泛討論與同情。

浩浩出生時就被醫生斷言「活不過3個月」。（抖音＠浩浩與奶奶的小日子影片截圖）

浩浩在爺爺奶奶照顧下活到23歲。（抖音＠浩浩與奶奶的小日子影片截圖）

浩浩出生時就被醫生斷言「活不過3個月」，爺爺奶奶卻將他撫養至23歲。（抖音＠浩浩與奶奶的小日子影片截圖）

父母離異 被爺爺奶奶撫養長大備受關懷

據丁表姐透露，表弟出生時就被醫生斷言「活不過3個月」，自幼父母離異、無人照料，全靠爺爺奶奶一把年紀將他撫養至23歲。儘管表弟患病與一般孩童不同，但爺爺生前依然對他疼愛有加，平日外出均會將他帶在身邊，甚至彌留之際仍對孫子牽腸掛肚。

爺爺不在了，浩浩以後和奶奶一同生活。（抖音＠浩浩與奶奶的小日子影片截圖）

爺爺不在了，浩浩以後和奶奶一同生活。（抖音＠浩浩與奶奶的小日子影片截圖）

爺爺去哪了？怎麼還不回來？ 浩浩追問爺爺去向

不懂生死永訣 終日哭盼爺爺歸

浩浩十分依賴爺爺，一直接受不了爺爺離開，每每想起爺爺都會嚎啕大哭，不斷追問爺爺去哪了、這麼還不回來。表姐透露，浩浩上個月才剛剛經歷喪父之痛，如今爺爺不在了。

內媒聯絡當地街道辦確認事件，當事人的爺爺離世後，他會和奶奶其同生活。

其他報道：Google街景見離世7年爺爺拖愛犬散步身影！港男感觸：好掛住佢哋

許多人都曾使用Google地圖或街景功能，以便「蕩失路」時查看四周環境，但若發現已離世的親人和寵物身影，定會份外感觸！有港男在社交平台發文感謝Google，因為他透過搜尋街景功能，意外發現爺爺拖着愛犬散步的身影，由於他們均於7年前離世，沒料到會再次看到當年畫面，故感激Google地圖留下珍貴瞬間。



不少網民表示感動，「張相雖然矇，但都睇得到狗狗同爺爺一齊嘅時候笑得好開心」、「好感人 ，爺爺同松鼠狗喺google map多活7年呢」。有留言表示曾在Google地圖發現離世親人身影，但遺憾當下未有留下記錄，事後已無法尋回，故建議樓主「Cap低佢留念啦」。



有在英國生活的港男，透過Google街景搜尋功能，發現離世7年的爺爺和愛犬身影。（「threads＠williamluke_lcfc」圖片）

港力在社交平台感激Google地圖留下親人活動的珍貴瞬間。（「threads＠williamluke_lcfc」圖片）

使用Google街景搜尋功能 發現離世爺爺和愛犬身影

有目前在英國生活的港男於周五（22日）在threads帳號「williamluke_lcfc」發帖，以中英雙語感謝Google，事關他日前看見爺爺生前的照片，記起對方曾表示「見到Google map街景影佢」，於是使用Google搜尋街景功能，果然發現已離世7年的爺爺和愛犬身影，事隔多年再次看到當年他們散步的畫面，不禁表示「好掛住佢哋」。

孫仔感激Google記錄珍貴瞬間：好掛住佢哋

樓主在帖文寫道，「Just wanted to say a big thank you. I was looking through Street View history in Prince Edward, Hong Kong and suddenly spotted my grandad and my dog walking together. They both passed away in 2019, so finding that photo meant so much to me.It was really lovely to see them like that again. Thanks for capturing and keeping these moments.（我瀏覽香港太子道街景的歷史記錄時，發現爺爺和狗狗一起散步的照片，但他們都於2019年離世，找到這張照片對我來說意義重大，感謝你們記錄並留下如此珍貴的瞬間）」。

Google7年前街景 見爺爺拖愛犬散步身影

從樓主截圖所見，他使用Google地圖的「時間軸」功能，搜尋2011年8月位於太子荔枝角道的街頭，發現爺爺拖着其飼養松鼠狗一同散步的身影。雖然相片比較模糊，亦因私隱關係未能看到爺爺的樣貌，但身型細小的松鼠狗似乎相當興奮，隱約看見牠面帶笑容，一人一狗當日散步畫面事隔7年重現眼前，讓樓主覺得份外珍貴。

全文：Google街景見離世7年爺爺拖愛犬散步身影！港男感觸：好掛住佢哋