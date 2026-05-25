Google街景見離世7年爺爺拖愛犬散步身影！港男感觸：好掛住佢哋

許多人都曾使用Google地圖或街景功能，以便「蕩失路」時查看四周環境，但若發現已離世的親人和寵物身影，定會份外感觸！有港男在社交平台發文感謝Google，因為他透過搜尋街景功能，意外發現爺爺拖着愛犬散步的身影，由於他們均於7年前離世，沒料到會再次看到當年畫面，故感激Google地圖留下珍貴瞬間。



不少網民表示感動，「張相雖然矇，但都睇得到狗狗同爺爺一齊嘅時候笑得好開心」、「好感人 ，爺爺同松鼠狗喺google map多活7年呢」。有留言表示曾在Google地圖發現離世親人身影，但遺憾當下未有留下記錄，事後已無法尋回，故建議樓主「Cap低佢留念啦」。



有在英國生活的港男，透過Google街景搜尋功能，發現離世7年的爺爺和愛犬身影。（「threads＠williamluke_lcfc」圖片）

港力在社交平台感激Google地圖留下親人活動的珍貴瞬間。（「threads＠williamluke_lcfc」圖片）

使用Google街景搜尋功能 發現離世爺爺和愛犬身影

有目前在英國生活的港男於周五（22日）在threads帳號「williamluke_lcfc」發帖，以中英雙語感謝Google，事關他日前看見爺爺生前的照片，記起對方曾表示「見到Google map街景影佢」，於是使用Google搜尋街景功能，果然發現已離世7年的爺爺和愛犬身影，事隔多年再次看到當年他們散步的畫面，不禁表示「好掛住佢哋」。

孫仔感激Google記錄珍貴瞬間：好掛住佢哋

樓主在帖文寫道，「Just wanted to say a big thank you. I was looking through Street View history in Prince Edward, Hong Kong and suddenly spotted my grandad and my dog walking together. They both passed away in 2019, so finding that photo meant so much to me.It was really lovely to see them like that again. Thanks for capturing and keeping these moments.（我瀏覽香港太子道街景的歷史記錄時，發現爺爺和狗狗一起散步的照片，但他們都於2019年離世，找到這張照片對我來說意義重大，感謝你們記錄並留下如此珍貴的瞬間）」。

港男使用Google搜尋街景功能，發現已離世7年的爺爺曾拖着其愛犬散步的畫面。（「threads＠williamluke_lcfc」圖片）

港男使用Google搜尋街景功能，發現已離世7年的爺爺曾拖着其愛犬散步的畫面。（「threads＠williamluke_lcfc」圖片）

Google7年前街景 見爺爺拖愛犬散步身影

從樓主截圖所見，他使用Google地圖的「時間軸」功能，搜尋2011年8月位於太子荔枝角道的街頭，發現爺爺拖着其飼養松鼠狗一同散步的身影。雖然相片比較模糊，亦因私隱關係未能看到爺爺的樣貌，但身型細小的松鼠狗似乎相當興奮，隱約看見牠面帶笑容，一人一狗當日散步畫面事隔7年重現眼前，讓樓主覺得份外珍貴。

港男補充，松鼠狗陪伴他從小學成長到大學，在16歲高齡才「畢業」。（「threads＠williamluke_lcfc」截圖）

網民感動：Cap低佢留念啦

帖文感動不少網民，「一大朝早派洋蔥」、「晨早流流搞到人哋眼濕濕」、「張相雖然矇，但都睇得到狗狗同爺爺一齊嘅時候笑得好開心」、「Sweet memories」、「緣份」、「好感人 ，爺爺同松鼠狗喺google map多活7年呢」、「唔知佢哋係唔係一齊喺天堂開心散緊步呢？」有留言亦表示曾在google地圖發現離世親人身影，但當時未有留下記錄，事後已無法尋回，故建議樓主「Cap低佢留念啦」，以免日後遺憾。

（threads＠williamluke_lcfc）