90多歲嫲嫲自創碌柚葉沖涼秘技！孫女揭暖心內情　網民讚：好有愛

傳統習俗在農曆年廿八至歲晚期間用碌柚葉沖涼「洗邋遢」，以沖走整年霉氣，來年帶來好運。有女網民分享祖母的秘技，指祖母以往會用碌柚葉煲水給她洗澡，可是年逾90歲的祖母設計了更方便的方法讓家人沖到碌柚葉水，樓主建議大家可在來年仿效這方法。不少網民大讚祖母「好有愛」，「要頒個創意發明大獎俾你阿嫲」。



樓主分享年邁祖母的生活小秘訣，就是將將薑或蒜頭加碌柚葉，放入尼龍繩網，再掛在花灑頭上來沖碌柚葉水。（Threads@melodycws）

祖母自創沖碌柚葉涼秘技

不少人會在新年前用碌柚葉沖涼去霉氣，有女網民在Threads上發文，指祖母以前會煲碌柚葉水，但因年事已高，加上子孫收工後回家也很夜，不想麻煩祖母煲水，祖母便想出新方法，將薑或蒜頭加碌柚葉，放入尼龍繩網，然後掛在花灑頭上，讓家人「意思意思」沖碌柚葉水涼，沖完涼的後續處理也十分方便，「沖完拆條繩成袋拎去掉，搞掂」。

現時不少人為方便已改用碌柚葉沐浴露代替煲碌柚葉水。（網上圖片）

有網民分享類似的碌柚葉沖涼方法。（Threads圖片）

網民讚祖母：好聰明

帖文引來不少網民留言，「你嫲嫲真係與時並進」、「好聰明！」、「呢個設計真係一絕，不過更加簡單嘅係搵個煲煲啲水再開出嚟沖」，樓主指祖母「90+歲都仲係腦精靈」，小時候還會走入浴室「姨姨暗暗」（依依吟吟，即自言自語）講祝賀說話很搞笑，希望樓主「乖啲」。