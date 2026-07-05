港鐵老翁左腳遭車門和幕門夾中！坐地等候救援　網民分析衝門疑雲

乘搭港鐵時切勿靠近車門，以免發生意外。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳一張圖片，顯示現場是港鐵觀塘綫月台，一班列車尚未開出，原因是車門夾中一名男乘客的腳部，圖中可見，一名白髮老翁坐在車廂地下，左腳被車門和月台幕門夾住，一名港鐵男職員伸手放在車門，相信正處理事件。



一名白髮老翁坐在車廂地下，左腳被車門和月台幕門夾住，一名港鐵男職員伸手放在車門。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民熱議行為 分析衝門或剛巧跌倒被夾

樓主在帖文笑言「仲有隻腳啊」，許多網民亦留言「夾死都抵啦」、「趕投胎？」、「越位」、「就差埋門一腳」、「就閂咪衝閘，阻人害己」。亦有網民留意到老翁面向月台，相信下車方向，懷疑阿伯未必衝門，「會唔會咁啱跌親，被車門夾住？」、「點都好，希望阿伯無事啦」。

任何人若在列車車門開始關閉後進入或離開列車、有類似企圖，抑或干擾鐵路處所內的任何門或閘，可被罰款2,000元。（示意圖/資料圖片/歐嘉樂攝）

干擾列車車門 可被罰款2,000元

根據《香港鐵路附例》第9條，任何人若在列車車門開始關閉後進入或離開列車、有類似企圖，抑或干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，可被罰款2,000元。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：港鐵2大媽強行衝門！雨傘卡車門累停駛困隧道 結局更衰:累人累物

【港鐵／安全守則】乘搭港鐵衝門隨時累己累人！有乘客在Threads發布相片，指乘搭港鐵時有2名大媽在車門關上一刻「衝門」，結果雨傘「卡」在車門，導致列車開車後，突然要在漆黑隧道中停駛10分鐘；最後列車慢駛到佐敦，2名大媽若無其事離開，令樓主譏諷直斥「多謝晒你哋」。



事件引來網民熱議，批評大媽衝門行為離譜，「累人累物，為咗一下入閘阻咗成車人」，又認為應加重罰則阻嚇衝門行為，「加大罰錢機制，唯一辦法」、「刑事毀壞喎，報警啦」。



大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽雨傘卡在車門，列車之後停駛10分鐘。（Threads@tssyingwassleepie）（Threads@tssyingwassleepie）

全文：港鐵2大媽強行衝門！雨傘卡車門累停駛困隧道 結局更衰:累人累物