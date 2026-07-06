世界盃｜狗狗失蹤1月　在家看比賽驚見愛犬被球迷高舉慶祝終尋回

世界盃總是不缺奇蹟，但這次發生的不是在人身上，主角竟然是一隻走失一個月的狗狗。墨西哥一名女子原本只是觀看球迷慶祝直播，沒想到鏡頭一掃，竟意外看見失蹤已久的愛犬出現在人群中央，最後真的循線成功找回，宛如電影情節。



狗狗失蹤一個月竟靠世界盃直播找回！飼主驚見愛犬被球迷高高舉起慶祝

墨西哥塔毛利帕斯州維多利亞城一名女子Ale García飼養的6歲狗狗La Gorda（西班牙語意為「小胖」），於5月24日從住家附近走失。她四處尋找，並透過社群媒體發布尋狗啟事，希望有人能提供線索，但經過一個多月始終沒有任何消息。

直到日前墨西哥在世界盃以3：0擊敗捷克後，大批球迷湧上街頭慶祝。Ale García當時正在Facebook觀看現場直播，沒想到鏡頭突然拍到一名身穿綠色球衣的球迷，高高舉起一隻狗狗，與周圍群眾一起歡呼。就在畫面閃過的瞬間，她和家人立刻認出，那隻狗正是失蹤許久的La Gorda。

根據直播畫面判斷，狗狗出現的位置距離最後走失地點約14公里。Ale García一家人隨即趕往現場尋找，最終真的順利與愛犬重逢。

Ale García 當時正在 Facebook 觀看現場直播，沒想到鏡頭突然拍到一名身穿綠色球衣的球迷，高高舉起一隻狗狗，與周圍群眾一起歡呼。就在畫面閃過的瞬間，她和家人立刻認出，那隻狗正是失蹤許久的 La Gorda。（X@Liz）

成功找回La Gorda後，Ale García也在社群媒體分享喜訊表示：「人生真的很美好。墨西哥贏球了，而我竟然靠著一場直播，在失去牠這麼久之後找回了我的狗。」她也特別感謝所有協助轉發尋狗資訊的網友，並透露狗狗目前已平安返家，接下來將帶牠前往獸醫院進行健康檢查。

巧合的是，在La Gorda回家後，墨西哥隊也接著擊敗厄瓜多，成功挺進世界盃16強。對Ale García一家人而言，這個夏天不只迎來國家隊的勝利，更迎回了最珍貴的家人。

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